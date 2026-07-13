Оригинальным рецептом соуса поделилась кулинарная блогерша Яна на своей странице gotuemo_z_yanou в инстаграме. Секрет успеха этой заправки заключается в процессе эмульгирования: когда вы энергичными движениями взбиваете масло с кислым соком и горчицей, молекулы жира распадаются на мелкие капельки, образуя густую, шелковистую текстуру, которая идеально обволакивает каждый листок салата.
Как приготовить цитрусовую заправку?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– цедра 1 апельсина;
– 3 столовые ложки апельсинового сока;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– 1 столовая ложка обычной горчицы;
– 100 миллилитров оливкового масла;
– 2 столовые ложки мелко натертого пармезана;
– соль и черный молотый перец – по вкусу.
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Приготовление:Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- Тщательно вымойте апельсин под горячей водой (это поможет лучше раскрыть аромат эфирных масел в кожуре). Натрите цедру одного плода на мелкой терке и выжмите необходимое количество сока.
- В глубокую миску вылейте свежий апельсиновый сок, добавьте цедру, а также два вида горчицы – нежную дижонскую и более острую обычную.
- Влейте оливковое масло, добавьте мелко натертый пармезан, соль и черный молотый перец по вкусу.
- Взбейте смесь венчиком или очень тщательно перемешайте вилкой до образования однородной, слегка густой эмульсии.
- Перелейте готовую заправку в чистую стеклянную баночку или специальный соусник.
Такой соус можно использовать сразу или хранить в холодильнике в закрытой емкости. Он прекрасно подойдет как к легким зеленым миксам, так и к более сытным салатам с курицей или запеченными овощами.