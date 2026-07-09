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9 июля, 18:40
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Не выбрасывайте цветки кабачков: из них можно приготовить вкусную закуску

Лилия Имбировская-Сиваковская

Кабачки – один из самых популярных летних овощей, который ценят за нежный вкус и простоту приготовления. Цветки кабачков вообще считаются деликатесом, поэтому их обязательно стоит хотя бы раз приготовить.

Прежде чем дать плоды, растение зацветает большими цветами красивого медового цвета. Они не просто декоративны – они съедобны и необыкновенно вкусны. При приготовлении цветов есть важный нюанс: обязательно нужно удалять цветоножки и пестики (столбики). Они имеют горьковатый привкус и могут испортить все блюдо, сообщает Christinas Сucina.

Как приготовить жареные цветы кабачков в кляре?

  • Время: 25 – 30 минут
  • Порций: зависит от количества цветов

Ингредиенты: 
– цветы кабачков; 
– мука; 
– щепотка соли; 
– молоко по желанию; 
– вода; 
– масло для жарки.

Как приготовить цветы кабачка / Фото Christinas Сucina.

Приготовление:

  1. Цветки аккуратно очистите: удалите пестик и стебель, после чего промойте цветки и просушите на бумажном полотенце. Если они немного порвутся или полностью раскроются, это не страшно – так даже легче проверить, нет ли внутри грязи или насекомых.
  2. Для кляра насыпьте в миску муку и добавьте щепотку соли.
  3. Влейте немного молока, но для безмолочного или веганского варианта его можно не использовать.
  4. Затем постепенно подливайте воду и взбивайте массу венчиком или вилкой, пока кляр не станет густым и однородным.
  5. Вместо обычной воды можно взять газированную или добавить щепотку соды, хотя в базовом варианте достаточно только муки, соли и воды.
  6. Хорошо взбейте кляр еще 1 – 2 минуты и дайте ему отдохнуть не менее 10 минут. В сковороде разогрейте масло.
  7. Чтобы проверить температуру, капните в нее немного кляра: он должен сразу начать жариться. Окунайте цветки в тесто так, чтобы они были полностью покрыты, но лишнему кляру дайте немного стечь.
  8. Выкладывайте цветки на горячую сковороду и жарьте в небольшом количестве масла до румяности с одной стороны, затем переверните и доведите до готовности с другой.
  9. Готовые цветы выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
  10. Лучше всего подавать их сразу, пока они еще горячие или теплые.

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