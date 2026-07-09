9 июля, 18:40
Не выбрасывайте цветки кабачков: из них можно приготовить вкусную закуску
Кабачки – один из самых популярных летних овощей, который ценят за нежный вкус и простоту приготовления. Цветки кабачков вообще считаются деликатесом, поэтому их обязательно стоит хотя бы раз приготовить.
Прежде чем дать плоды, растение зацветает большими цветами красивого медового цвета. Они не просто декоративны – они съедобны и необыкновенно вкусны. При приготовлении цветов есть важный нюанс: обязательно нужно удалять цветоножки и пестики (столбики). Они имеют горьковатый привкус и могут испортить все блюдо, сообщает Christinas Сucina.
Как приготовить жареные цветы кабачков в кляре?
- Время: 25 – 30 минут
- Порций: зависит от количества цветов
Ингредиенты:
– цветы кабачков;
– мука;
– щепотка соли;
– молоко по желанию;
– вода;
– масло для жарки.
Как приготовить цветы кабачка / Фото Christinas Сucina.
Приготовление:
- Цветки аккуратно очистите: удалите пестик и стебель, после чего промойте цветки и просушите на бумажном полотенце. Если они немного порвутся или полностью раскроются, это не страшно – так даже легче проверить, нет ли внутри грязи или насекомых.
- Для кляра насыпьте в миску муку и добавьте щепотку соли.
- Влейте немного молока, но для безмолочного или веганского варианта его можно не использовать.
- Затем постепенно подливайте воду и взбивайте массу венчиком или вилкой, пока кляр не станет густым и однородным.
- Вместо обычной воды можно взять газированную или добавить щепотку соды, хотя в базовом варианте достаточно только муки, соли и воды.
- Хорошо взбейте кляр еще 1 – 2 минуты и дайте ему отдохнуть не менее 10 минут. В сковороде разогрейте масло.
- Чтобы проверить температуру, капните в нее немного кляра: он должен сразу начать жариться. Окунайте цветки в тесто так, чтобы они были полностью покрыты, но лишнему кляру дайте немного стечь.
- Выкладывайте цветки на горячую сковороду и жарьте в небольшом количестве масла до румяности с одной стороны, затем переверните и доведите до готовности с другой.
- Готовые цветы выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
- Лучше всего подавать их сразу, пока они еще горячие или теплые.