Не выбрасывайте цветки кабачков: из них можно приготовить вкусную закуску

Кабачки – один из самых популярных летних овощей, который ценят за нежный вкус и простоту приготовления. Цветки кабачков вообще считаются деликатесом, поэтому их обязательно стоит хотя бы раз приготовить.

Прежде чем дать плоды, растение зацветает большими цветами красивого медового цвета. Они не просто декоративны – они съедобны и необыкновенно вкусны. При приготовлении цветов есть важный нюанс: обязательно нужно удалять цветоножки и пестики (столбики). Они имеют горьковатый привкус и могут испортить все блюдо, сообщает Christinas Сucina. Как приготовить жареные цветы кабачков в кляре? Время: 25 – 30 минут

25 – 30 минут Порций: зависит от количества цветов Ингредиенты:

– цветы кабачков;

– мука;

– щепотка соли;

– молоко по желанию;

– вода;

– масло для жарки. Как приготовить цветы кабачка / Фото Christinas Сucina. Приготовление: Цветки аккуратно очистите: удалите пестик и стебель, после чего промойте цветки и просушите на бумажном полотенце. Если они немного порвутся или полностью раскроются, это не страшно – так даже легче проверить, нет ли внутри грязи или насекомых. Для кляра насыпьте в миску муку и добавьте щепотку соли. Влейте немного молока, но для безмолочного или веганского варианта его можно не использовать. Затем постепенно подливайте воду и взбивайте массу венчиком или вилкой, пока кляр не станет густым и однородным. Вместо обычной воды можно взять газированную или добавить щепотку соды, хотя в базовом варианте достаточно только муки, соли и воды. Хорошо взбейте кляр еще 1 – 2 минуты и дайте ему отдохнуть не менее 10 минут. В сковороде разогрейте масло. Чтобы проверить температуру, капните в нее немного кляра: он должен сразу начать жариться. Окунайте цветки в тесто так, чтобы они были полностью покрыты, но лишнему кляру дайте немного стечь. Выкладывайте цветки на горячую сковороду и жарьте в небольшом количестве масла до румяности с одной стороны, затем переверните и доведите до готовности с другой. Готовые цветы выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Лучше всего подавать их сразу, пока они еще горячие или теплые.