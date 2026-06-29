Суп, который не нужно варить: идеальный гаспачо для небывалой жары

В жару часто даже не хочется ставить горячий суп на плиту. Здесь на помощь приходят холодные блюда, которые готовятся из овощей, с помощью блендера и нескольких соусов – без кастрюли, кипения и долгого ожидания у плиты.

Гаспачо — как раз один из таких вариантов. Помидоры, огурец, перец и сельдерей превращаются в легкий холодный суп, а фета и хрустящая тортилья делают блюдо более интересным и сытным, сообщает Андрей Клюс. Интересно : Почти все солят картофель неправильно: проверенный годами рецепт от кулинаров Как приготовить холодное гаспачо с фетой и хрустящей тортильей? Время: 25 минут + охлаждение

25 минут + охлаждение Порций: 2 – 3 Ингредиенты:

– 4 спелых помидора;

– 1 огурец;

– 1 болгарский перец;

– 1–2 стебля сельдерея;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 чайная ложка бальзамического уксуса;

– 1 чайная ложка вустерского соуса;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 0,5 чайной ложки сахара;

– 0,5 чайной ложки копченой паприки;

– черный молотый перец;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 тортилья;

– 80–100 граммов сыра фета;

– 1–2 чайные ложки пасты из петрушки для подачи. Как приготовить холодный суп: смотрите видео Приготовление: Помидоры помойте, разрежьте, удалите твёрдую сердцевину и порежьте на кусочки. Кожицу можно снять без бланширования: положите ломтик помидора кожицей вниз и осторожно срежьте её ножом. Огурец очистите от кожицы, чтобы суп имел более нежную текстуру, и нарежьте небольшими кусочками. Болгарский перец также очистите от кожицы, нарежьте и переложите к остальным овощам. У стеблей сельдерея срежьте грубые края, при необходимости снимите верхний волокнистый слой овощечисткой и порежьте сельдерей на кусочки. Переложите все подготовленные овощи в чашу блендера. Добавьте соевый соус, бальзамический уксус, вустерский соус, соль, немного сахара, копченую паприку и молотый перец. Измельчите всё блендером до однородной консистенции. Влейте оливковое масло и ещё раз быстро измельчите суп. Попробуйте гаспачо и, при необходимости, добавьте ещё соли, сахара или специй. Поставьте суп в холодильник, чтобы он хорошо остыл. Если времени мало, можно добавить немного льда. Тортилью подсушите в духовке до золотистого цвета, дайте ей немного остыть и поломайте на хрустящие кусочки. Охлажденный гаспачо налейте в тарелку, в центр выложите разломанную фету, добавьте немного пасты из петрушки и подайте с чипсами из тортильи.