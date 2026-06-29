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29 июня, 12:30
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Суп, который не нужно варить: идеальный гаспачо для небывалой жары

Лилия Имбировская-Сиваковская

В жару часто даже не хочется ставить горячий суп на плиту. Здесь на помощь приходят холодные блюда, которые готовятся из овощей, с помощью блендера и нескольких соусов – без кастрюли, кипения и долгого ожидания у плиты.

Гаспачо — как раз один из таких вариантов. Помидоры, огурец, перец и сельдерей превращаются в легкий холодный суп, а фета и хрустящая тортилья делают блюдо более интересным и сытным, сообщает Андрей Клюс.

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Как приготовить холодное гаспачо с фетой и хрустящей тортильей?

  • Время: 25 минут + охлаждение
  • Порций: 2 – 3

Ингредиенты:
– 4 спелых помидора;
– 1 огурец;
– 1 болгарский перец;
– 1–2 стебля сельдерея;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 чайная ложка бальзамического уксуса;
– 1 чайная ложка вустерского соуса;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки сахара;
– 0,5 чайной ложки копченой паприки;
– черный молотый перец;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 тортилья;
– 80–100 граммов сыра фета;
– 1–2 чайные ложки пасты из петрушки для подачи.

Как приготовить холодный суп: смотрите видео

Приготовление:

  1. Помидоры помойте, разрежьте, удалите твёрдую сердцевину и порежьте на кусочки.
  2. Кожицу можно снять без бланширования: положите ломтик помидора кожицей вниз и осторожно срежьте её ножом.
  3. Огурец очистите от кожицы, чтобы суп имел более нежную текстуру, и нарежьте небольшими кусочками. Болгарский перец также очистите от кожицы, нарежьте и переложите к остальным овощам.
  4. У стеблей сельдерея срежьте грубые края, при необходимости снимите верхний волокнистый слой овощечисткой и порежьте сельдерей на кусочки.
  5. Переложите все подготовленные овощи в чашу блендера.
  6. Добавьте соевый соус, бальзамический уксус, вустерский соус, соль, немного сахара, копченую паприку и молотый перец.
  7. Измельчите всё блендером до однородной консистенции. Влейте оливковое масло и ещё раз быстро измельчите суп.
  8. Попробуйте гаспачо и, при необходимости, добавьте ещё соли, сахара или специй. Поставьте суп в холодильник, чтобы он хорошо остыл. Если времени мало, можно добавить немного льда. Тортилью подсушите в духовке до золотистого цвета, дайте ей немного остыть и поломайте на хрустящие кусочки.
  9. Охлажденный гаспачо налейте в тарелку, в центр выложите разломанную фету, добавьте немного пасты из петрушки и подайте с чипсами из тортильи.

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