Суп, который не нужно варить: идеальный гаспачо для небывалой жары
В жару часто даже не хочется ставить горячий суп на плиту. Здесь на помощь приходят холодные блюда, которые готовятся из овощей, с помощью блендера и нескольких соусов – без кастрюли, кипения и долгого ожидания у плиты.
Гаспачо — как раз один из таких вариантов. Помидоры, огурец, перец и сельдерей превращаются в легкий холодный суп, а фета и хрустящая тортилья делают блюдо более интересным и сытным, сообщает Андрей Клюс.
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Как приготовить холодное гаспачо с фетой и хрустящей тортильей?
- Время: 25 минут + охлаждение
- Порций: 2 – 3
Ингредиенты:
– 4 спелых помидора;
– 1 огурец;
– 1 болгарский перец;
– 1–2 стебля сельдерея;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 чайная ложка бальзамического уксуса;
– 1 чайная ложка вустерского соуса;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки сахара;
– 0,5 чайной ложки копченой паприки;
– черный молотый перец;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 тортилья;
– 80–100 граммов сыра фета;
– 1–2 чайные ложки пасты из петрушки для подачи.
Как приготовить холодный суп: смотрите видео
Приготовление:
- Помидоры помойте, разрежьте, удалите твёрдую сердцевину и порежьте на кусочки.
- Кожицу можно снять без бланширования: положите ломтик помидора кожицей вниз и осторожно срежьте её ножом.
- Огурец очистите от кожицы, чтобы суп имел более нежную текстуру, и нарежьте небольшими кусочками. Болгарский перец также очистите от кожицы, нарежьте и переложите к остальным овощам.
- У стеблей сельдерея срежьте грубые края, при необходимости снимите верхний волокнистый слой овощечисткой и порежьте сельдерей на кусочки.
- Переложите все подготовленные овощи в чашу блендера.
- Добавьте соевый соус, бальзамический уксус, вустерский соус, соль, немного сахара, копченую паприку и молотый перец.
- Измельчите всё блендером до однородной консистенции. Влейте оливковое масло и ещё раз быстро измельчите суп.
- Попробуйте гаспачо и, при необходимости, добавьте ещё соли, сахара или специй. Поставьте суп в холодильник, чтобы он хорошо остыл. Если времени мало, можно добавить немного льда. Тортилью подсушите в духовке до золотистого цвета, дайте ей немного остыть и поломайте на хрустящие кусочки.
- Охлажденный гаспачо налейте в тарелку, в центр выложите разломанную фету, добавьте немного пасты из петрушки и подайте с чипсами из тортильи.