Многие считают, что время добавления соли в картофель не имеет особого значения. Однако опытные кулинары подчеркивают: от этого момента кардинально зависят и текстура, и конечный вкус блюда, сообщает портал Pysznosci.

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Когда правильно солить картофель?

Главное правило кроется в физике процесса. Соль вытягивает влагу из овощей и влияет на то, как крахмал взаимодействует с водой. Поэтому для каждого способа приготовления существует свой идеальный момент.

Если вы готовите классическое нежное пюре или просто варите очищенный картофель, солить воду нужно в самом начале — как только кастрюля оказалась на огне, или в момент закипания. Поскольку клубень варится долго, соль должна успеть равномерно проникнуть вглубь каждого ломтика. Если добавить соль в конце, картофель останется пресным внутри, а попытка исправить вкус при разминании пюре может превратить его в клейкую массу.

Любимый гарнир / Фото Pixabay

Совершенно иная логика действует при жарке картофеля на сковороде, где главная цель — получить золотистую, хрустящую корочку. Если посолить блюдо в начале или в середине процесса, овощ мгновенно пустит сок под действием соли. В результате вместо аппетитного жарения картофель начнёт тушиться в собственной влаге, развалится и станет мягким. Чтобы кусочки держали форму и хрустели, соль добавляют буквально за 2 – 3 минуты до выключения плиты или уже в тарелке.

При запекании картофеля в духовке действует компромиссный вариант, который зависит от формы нарезки. Если вы запекаете крупные дольки (например, по-деревенски), их лучше обвалять в соли и специях вместе с маслом непосредственно перед тем, как выложить на противень. Тогда масло "запечатает" влагу, а соль поможет образовать красивую запеченную корочку.

Если же вы запекаете картофель целиком в мундире, его вообще не солят изнутри, а обильно посыпают крупной солью сверху в конце или подают с солеными соусами. Отдельный кулинарный секрет касается варки молодого картофеля. Поскольку его текстура значительно нежнее и содержит меньше крахмала, чем старые запасы, его рекомендуют опускать уже в хорошо подсоленный кипяток. Это позволяет сохранить форму маленьких клубней, делает их плотными и подчеркивает тот самый тонкий, едва сладковатый летний вкус, за который мы её так любим.