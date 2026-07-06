Положите это на дно – и огурцы будут хрустящими и упругими: точные пропорции идеального маринада

Чтобы консервированные огурцы всегда оставались упругими, сочными и аппетитно хрустели. Секрет кроется в простой предварительной подготовке и правильном наборе специй, которые следует положить на дно банки.

Секрет идеальных консервированных огурцов заключается не только в правильном соотношении соли и сахара, но и в предварительной подготовке овощей. Главный технологический секрет хрусткости очень прост: перед консервированием плоды нужно обязательно выдержать в ледяной воде, отмечает "Вкусно и красиво дома".

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Как приготовить хрустящие маринованные огурцы?

Время приготовления: 2 часа 30 минут

2 часа 30 минут Порций: 1 банка объемом 3 литра

Ингредиенты:

– 600 граммов огурцов;

– половина крупной луковицы;

– 1 зубчик чеснока;

– кусочек корня хрена;

– соцветия укропа;

– 1 чайная ложка семян горчицы;

– 1 лавровый лист;

– 3 горошины душистого перца;

– 3 горошины черного перца;

– 1 бутон гвоздики;

– 2 столовые ложки сахара с небольшой горкой (для маринада);

– 1 столовая ложка крупной каменной соли без горки (для маринада);

– 60 миллилитров уксуса 9% (для маринада);

– кипяток.

Как приготовить огурцы: смотрите видео

Приготовление: