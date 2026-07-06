Положите это на дно – и огурцы будут хрустящими и упругими: точные пропорции идеального маринада
Чтобы консервированные огурцы всегда оставались упругими, сочными и аппетитно хрустели. Секрет кроется в простой предварительной подготовке и правильном наборе специй, которые следует положить на дно банки.
Секрет идеальных консервированных огурцов заключается не только в правильном соотношении соли и сахара, но и в предварительной подготовке овощей. Главный технологический секрет хрусткости очень прост: перед консервированием плоды нужно обязательно выдержать в ледяной воде, отмечает "Вкусно и красиво дома".
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Как приготовить хрустящие маринованные огурцы?
- Время приготовления: 2 часа 30 минут
- Порций: 1 банка объемом 3 литра
Ингредиенты:
– 600 граммов огурцов;
– половина крупной луковицы;
– 1 зубчик чеснока;
– кусочек корня хрена;
– соцветия укропа;
– 1 чайная ложка семян горчицы;
– 1 лавровый лист;
– 3 горошины душистого перца;
– 3 горошины черного перца;
– 1 бутон гвоздики;
– 2 столовые ложки сахара с небольшой горкой (для маринада);
– 1 столовая ложка крупной каменной соли без горки (для маринада);
– 60 миллилитров уксуса 9% (для маринада);
– кипяток.
Как приготовить огурцы: смотрите видео
Приготовление:
- Огурцы тщательно вымойте и замочите в очень холодной воде на 2 часа. Если плоды крупные, можно обрезать их с обеих сторон.
- Простерилизуйте банки. На самое дно выложите все подготовленные специи, нарезанный полукольцами лук, чеснок, укроп и хрен. Плотно наполните банки огурцами.
- Залейте банки кипятком до верха и оставьте на 10 минут.
- Осторожно слейте воду в кастрюлю, доведите ее до кипения, прокипятите 2 – 3 минуты и снова залейте огурцы – на этот раз на 15 минут.
- Вторую воду полностью слейте. Прямо в каждую банку всыпьте соль, сахар и влейте уксус. Залейте свежим кипятком до самого верха и герметично закатайте.
- Переверните банки вверх дном, тщательно укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Хранить такую консервацию можно как в прохладном подвале, так и в темном шкафу при комнатной температуре.