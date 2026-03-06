Весь мир расхваливает этот перекус: как приготовить хумус – идеальное решение для поста

Вкусный и сытный перекус точно придаст вашим будням завершенности. А что может быть лучше знаменитого на весь мир хумуса?

Хумус – это настоящая кулинарная жемчужина Ближнего Востока, которую ценят за невероятный вкус, легкость в приготовлении и большое ощущение сытости. Поэтому если вы любите побаловать себя чем-то вкусненьким посреди дня – обязательно воспользуйтесь рецептом портала Kwestia smaku.

Читайте также Эта панировка для рыбы не горит и не дымит: чем заменить привычную муку

Как приготовить хумус?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 банка нута;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 зубчик чеснока;

– 5 столовых ложек кунжутной пасты тахини;

– 1 чайная ложка молотого тмина;

– соль и перец по вкусу;

– 1 столовая ложка кунжутного масла или оливкового масла первого отжима.

Закуска, которая стала известной на весь мир / Фото Pixabay

Приготовление:

Начните с измельчения отцеженного нута в чаше блендера или кухонного комбайна. Чтобы масса легче приобрела нужную консистенцию, добавьте несколько ложек жидкости, в которой варились бобы, или обычной чистой воды, и взбейте все до состояния однородного пюре. Когда основа станет мягкой, введите остальные компоненты для богатства вкуса: влейте лимонный сок и качественное масло (кунжутное или оливковое), добавьте пасту тахини и пропущенный через пресс чеснок. В завершение приправьте смесь щепоткой молотого тмина, черным перцем и солью, тщательно перемешивая все вместе до изысканной кремовой текстуры.

Как достичь ресторанной консистенции?

Добавление кубиков льда во время взбивания нутовой массы – это профессиональный секрет, который создает эффект "шокового охлаждения. Когда лед попадает в блендер, он помогает жирам, содержащиеся в тахине и оливковом масле, эмульгироваться в легкую белоснежную пену, благодаря чему текстура хумуса становится невероятно нежной, почти как взбитые сливки, подсказывает Jadlonomia.

Кроме визуального эффекта, холодный лед не дает лезвиям блендера перегреть пасту, сохраняя свежий аромат лимона и чеснока. Вы заметите, как цвет пасты мгновенно меняется с бежевого на почти белый, а вкус становится более сбалансированным.

Что еще вкусного приготовить?