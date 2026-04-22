Никогда больше не добавляйте яйца в драники: какие ингредиенты сработают в разы лучше
- Вместо яиц в драники можно добавить кукурузную муку для нежной текстуры и спирт для меньшего поглощения масла.
- Для драников лучше всего подходят поздние сорта картофеля с высоким содержанием крахмала, которые имеют желтоватую или коричневую кожуру.
Деруны это то блюдо, от которого просто невозможно отказаться. Однако также важно знать, как достичь идеального результата без лишних усилий.
Золотистые драники с хрустящей корочкой – это классика, перед которой невозможно устоять, особенно в сочетании со свежей сметаной. Хотя многие по привычке добавляют в картофельную массу яйца для связки, опытные кулинары знают, что этот шаг не является обязательным для идеального результата, рассказывает Foodlez.
Что добавить в драники вместо яиц?
Для создания действительно совершенных и золотистых драников стоит отойти от традиционных канонов и воспользоваться профессиональными хитростями. Первый совет: заменить привычную пшеничную муку на кукурузную. Это сделает структуру оладий чрезвычайно нежной и бархатной, избегая эффекта "резинового" теста. Кроме того, кукурузный продукт прекрасно связывает компоненты, не позволяя основе терять форму во время жарки.
Любимое блюдо украинцев
Второй секрет заключается в добавлении к массе ложки крепкого алкоголя (водки, коньяка или спирта). Такой прием создает защитный барьер, благодаря которому деруны практически не поглощают подсолнечное масло, оставаясь легкими и хрустящими.
Не стоит беспокоиться о вкусе или специфическом аромате. В процессе термической обработки спирты полностью выветриваются, оставляя только безупречную текстуру.
Какой картофель лучше всего выбирать для драников?
Для приготовления идеальных дерунов лучше всего подходят поздние сорта картофеля с высоким содержанием крахмала. Визуально такой картофель можно узнать по желтоватой или коричневой кожуре и желтой мякоти, подсказывает Akademia Smaku.
Выбирайте крупные, зрелые клубни с шершавой кожурой, поскольку они дают наиболее густую массу после натирания. Избегайте молодого картофеля – из него драники точно не получатся.
