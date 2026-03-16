Когда нельзя долго месить фарш руками: что надо знать, чтобы готовить котлеты ресторанного уровня

Котлеты – это повседневное блюдо, поэтому важно готовить его на самом высоком уровне. Достаточно знать несколько секретов, чтобы это удавалось безо всяких проблем.

Если даже хорошо стараться, то все равно есть шанс превратить котлеты в "резину". Какой ошибок современные шефы советуют избегать – рассказывает портал Onet.

Каких ошибок в приготовлении котлет надо избегать?

Слишком долгое вымешивание фарша – одна из наиболее распространенных проблем. Белковые связи становятся слишком плотными, а тепло наших ладоней растапливает жир. В результате вместо сочной и нежной котлеты вы получаете сухую и жесткую массу, поскольку весь ценный сок вытекает еще на стадии подготовки или во время жарки.

Котлеты должны быть нежными и сочными

Вымешивайте ингредиенты только до их равномерного соединения. Обычно для этого достаточно 1 – 2 минут.

Также важно дать фаршу "отдохнуть", а не сразу класть на сковородку. Это стабилизирует структуру котлет, благодаря чему они получатся нежными и легкими.

Какой хлеб использовать для котлет?

Это один из главных секретов приготовления сочных котлет. Берите черствую булку без корочки и хорошо размочите ее в молоке, советует портал Pysznosci.

Этот ингредиент будет идеальным фиксатором соков, который удержит их внутри блюда. Что касается пропорций, то вполне достаточно 150 граммов размоченной булки на килограмм мяса.

