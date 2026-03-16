Если даже хорошо стараться, то все равно есть шанс превратить котлеты в "резину". Какой ошибок современные шефы советуют избегать – рассказывает портал Onet.

Каких ошибок в приготовлении котлет надо избегать?

Слишком долгое вымешивание фарша – одна из наиболее распространенных проблем. Белковые связи становятся слишком плотными, а тепло наших ладоней растапливает жир. В результате вместо сочной и нежной котлеты вы получаете сухую и жесткую массу, поскольку весь ценный сок вытекает еще на стадии подготовки или во время жарки.

Вымешивайте ингредиенты только до их равномерного соединения. Обычно для этого достаточно 1 – 2 минут.

Также важно дать фаршу "отдохнуть", а не сразу класть на сковородку. Это стабилизирует структуру котлет, благодаря чему они получатся нежными и легкими.

Какой хлеб использовать для котлет?

Это один из главных секретов приготовления сочных котлет. Берите черствую булку без корочки и хорошо размочите ее в молоке, советует портал Pysznosci.

Этот ингредиент будет идеальным фиксатором соков, который удержит их внутри блюда. Что касается пропорций, то вполне достаточно 150 граммов размоченной булки на килограмм мяса.

