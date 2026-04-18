Картофель в фольге на углях: классический рецепт и 5 вкусных начинок
- Запеченный картофель – идеальный вариант для отдыха на природе.
- Ее вкус можно украсить различными добавками, есть рецепты на любой вкус.
Картошка в фольге на мангале часто исчезает быстрее, чем мясо. Пока шашлык еще доходит, ее уже разворачивают прямо возле углей – горячую, мягкую, с паром внутри.
Чаще всего все начинается с простого варианта – соль, масло и ложка просто в середине. Но стоит добавить сыр, бекон или крем-сыр – и обычная картошка уже воспринимается как настоящий шедевр!
Как приготовить картофель на гриле с крем-сыром?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 большие картофелины;
– 2 сардельки;
– 100 граммов бекона;
– 150 граммов сыра моцарелла;
– 2 столовые ложки крем-сыра;
– 1 небольшой пучок укропа;
– соль по вкусу;
– 20 граммов сливочного масла по желанию.
Приготовление:
- Картофель хорошо помойте, заверните каждый отдельно в фольгу и запекайте на углях примерно 1–1 час 20 минут, пока он полностью не станет мягким внутри.
- Для начинки нарежьте сардельки, бекон, сыр моцарелла и укроп, добавьте крем-сыр и перемешайте. Готовый картофель разрежьте пополам, но не до конца, чтобы он сохранил форму.
- Середину разомните вилкой, посолите и по желанию добавьте кусочки сливочного масла.
- После этого выложите начинку, сверху посыпьте еще небольшим количеством сыра и верните на угли на несколько минут, чтобы сыр расплавился.
В эту картошечку вы влюбитесь: смотрите видео
Как приготовить картошку с соленым огурцом?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 большие картофелины;
– 150 граммов балыка;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 соленых огурца;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 20 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Картофель хорошо помойте, заверните каждую отдельно в фольгу и запекайте на углях примерно 1 час, пока она станет мягкой внутри.
- Тем временем для начинки нарежьте балык, твердый сыр и соленые огурцы мелкими кусочками, добавьте измельченный чеснок, майонез и перемешайте.
- Готовую горячую картошку разрежьте вдоль, но не до конца, чтобы она не потеряла форму.
- Внутрь положите немного сливочного масла, слегка разомните мякоть вилкой, после чего выложите подготовленную начинку и сразу подавайте.
Этот картофель сделает отдых незабываемым: смотрите видео
Как запечь картофель в фольге по классическому рецепту?
- Время: 1 час
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 6 средних картофелин;
– 30 граммов сливочного масла;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– укроп по вкусу.
Приготовление:
- Картофель хорошо помойте, не очищая от кожуры, и заверните каждую отдельно в фольгу.
- Выложите его на горячие угли и запекайте примерно 40 – 60 минут, периодически переворачивая, чтобы он равномерно пропекся со всех сторон.
- Время приготовления зависит от размера картофелин и силы жара. Готовность проверьте ножом или шпажкой – картофель должен легко прокалываться.
- После этого осторожно разверните фольгу, сделайте продольный разрез, положите внутрь кусочек сливочного масла, посолите, поперчите и по желанию посыпьте мелко нарезанным укропом.
- Подавайте горячей сразу после приготовления.
Как запечь картофель на углях с чесноком?
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 5 картофелин;
– 10 миллилитров масла;
– соль по вкусу;
– специи по вкусу;
– 70 граммов твердого сыра;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 небольшой пучок укропа;
– 1 зубчик чеснока;
– щепотка соли для начинки.
Приготовление:
- Картофель хорошо помойте, выложите в форму или заверните каждую отдельно в фольгу, слегка сбрызните маслом, посолите и добавьте специи.
- После этого накройте фольгой и запекайте на углях или на жаре до полной готовности, пока картофель не станет мягким внутри. Тем временем приготовьте начинку: натрите твердый сыр, добавьте сливочное масло, мелко нарезанный укроп, пропущенный через пресс чеснок и щепотку соли.
- Все хорошо перемешайте до однородной массы.
- Готовую горячую картошку осторожно разрежьте крест-накрест, но не до конца, чтобы она сохранила форму. Аккуратно раскройте середину, наполните подготовленной начинкой и верните на жар еще на несколько минут, чтобы сыр и масло полностью растаяли.
- Лучше всего подавать такую картошку сразу горячей, пока она нежная и хорошо пропитана начинкой.
Аппетитно и пикантно: смотрите видео
Как приготовить картофель в фольге с грибами?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 5 больших картофелин;
– 150 граммов твердого сыра;
– 200 граммов копченого куриного мяса;
– 1 репчатая луковица;
– 150 граммов грибов;
– 2 столовые ложки сметаны или майонеза;
– 2 зубчика чеснока;
– соль по вкусу;
– специи по вкусу;
– 30 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Картофель хорошо помойте, заверните каждый отдельно в фольгу и запекайте на углях до полной готовности, пока он не станет мягким внутри.
- Тем временем приготовьте начинку: твердый сыр натрите на терке, копченое куриное мясо мелко нарежьте, лук обжарьте вместе с грибами до мягкости и легкой золотистости.
- После этого соедините все в одной миске, добавьте сметану или майонез, измельченный чеснок, соль и специи, хорошо перемешайте.
- Когда картофель будет готов, разрежьте его сверху, немного откройте середину, выложите начинку, а сверху добавьте маленький кусочек сливочного масла.
- После этого верните картофель на жар или подержите еще около 20 минут, чтобы начинка хорошо прогрелась, а сыр внутри стал мягким и тягучим.
Идеальное сочетание: смотрите видео
Как запечь картофель с салом?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 20 картофелин;
– 300 граммов сала;
– 5 – 6 зубчиков чеснока;
– 1 – 1,5 столовой ложки соли;
– 2 чайные ложки паприки;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 1 чайная ложка сушеного укропа или сухих трав;
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Сначала приготовьте смесь для маринования: соедините соль, паприку, черный молотый перец, сушеный укроп или травы и масло, хорошо перемешайте.
- Картофель очистите, каждый разрежьте пополам и хорошо обваляйте в подготовленных специях. Оставьте на несколько минут, чтобы он немного пропитался ароматами.
- Чеснок нарежьте пластинками, сало также нарежьте тонкими кусочками. На одну половинку картофеля положите 2–3 пластинки чеснока, сверху разместите кусочек сала и накройте второй половинкой картофеля. Каждую подготовленную картофелину плотно заверните в фольгу.
- После этого выложите на горячие угли и запекайте примерно 1 час, периодически переворачивая, чтобы все равномерно пропеклось.
- Внутри картофель должен стать мягким, а сало – отдать свой ароматный сок.
Вечная классика: смотрите видео
