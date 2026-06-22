Сохраните лето на зиму: клубничный компот с неожиданной кислинкой

Когда клубника уже массово появляется на рынках и в огородах, её хочется не только есть свежей, но и оставить немного на зиму. Компот в этом случае – — один из самых простых и доступных вариантов.

Ревень придаёт напитку лёгкую кислинку, а мята делает вкус более свежим. Такая заготовка хорошо пригодится зимой, когда хочется открыть банку чего-нибудь домашнего и не слишком сладкого, сообщает Nekrasova kitchen. Интересно : Мороженое с клубникой в шоколаде за несколько минут: останется только дождаться застывания Как приготовить компот из клубники? Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 400 граммов клубники;

– 100 граммов ревеня;

– 1 веточка мяты;

– 200 граммов сахара;

– вода; Что добавить в клубничный компот: посмотрите видео Приготовление: Клубнику хорошо вымойте и очистите от плодоножек. Ревень также промойте, снимите с него верхнюю кожицу и порежьте небольшими кусочками. В чистую 3-литровую банку положите 400 граммов подготовленной клубники, добавьте 100 граммов нарезанного ревеня и небольшую веточку мяты. Добавьте 200 граммов сахара. Доведите воду до кипения и осторожно залейте банку кипятком до самого верха. Сразу же закройте крышкой. Чтобы сахар полностью растворился, осторожно встряхните банку. После этого переверните банку вверх дном, накройте одеялом и оставьте до полного остывания. Готовый компот храните в прохладном месте.