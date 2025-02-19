Новый уровень райского наслаждения: Эктор показал, как делать знаменитый рулет "Красный бархат"

Вкусные десерты – это возможность окунуться в поистине незабываемые кулинарные ощущения. С этим рецептом вы точно получите особый опыт, а ваши близкие будут в восторге от вашего таланта.

Через вкус этого рулета говорит сама любовь. Он станет прекрасным дополнением к домашнему чаепитию или перерыва на работе. 24 Канал предлагает обязательно воспроизвести этот десерт по рецепту, которым поделился известный шеф Эктор Хименес-Браво в своем инстаграме. Будет интересно Нашинковал, заправил – и на стол: салат из красной капусты, который расхваливают все хозяйки Рецепт рулета "Красный бархат" Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

корж:

– 4 яйца;

– 85 граммов сахара;

– 80 граммов муки;

– 10 граммов какао-порошка;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

– красный краситель;

– 35 граммов растительного масла;

ягодный джем:

– 300 граммов клубники или малины;

– 50 граммов сахара;

– 30 граммов крахмала;

сливочный крем:

– 300 граммов сливочного крем-сыра;

– 150 граммов сливок;

– 60 граммов сахарной пудры. Приготовление: Взбейте яйца с сахаром до получения пышной пены. Добавьте просеянную муку, какао, разрыхлитель, краситель и масло. Перемешайте до однородной массы. Вылейте тесто на пергаментную бумагу и разровняйте его. Выпекайте в течение 7 – 9 минут при температуре 180 градусов. После выпекания подровняйте края лепешки, накройте его вторым листом пергамента и дайте остыть. Перебейте ягоды в пюре, варите с сахаром и крахмалом до загустения. Охладите массу. Взбейте все ингредиенты для крема до пышности. Возьмите охлажденный корж, смажьте его джемом, а затем кремом. Заверните корж в рулет, покройте тонким слоем крема и присыпьте крошками из обрезков. Приятного аппетита! Вкусное возвращение в прошлое: готовим любимые жареные пирожки с Ярославским.