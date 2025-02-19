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Новости Вкусно Выпечка и десерты Новый уровень райского наслаждения: Эктор показал, как делать знаменитый рулет "Красный бархат"
19 февраля, 09:12
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Новый уровень райского наслаждения: Эктор показал, как делать знаменитый рулет "Красный бархат"

Лилия Имбировская-Сиваковская

Вкусные десерты – это возможность окунуться в поистине незабываемые кулинарные ощущения. С этим рецептом вы точно получите особый опыт, а ваши близкие будут в восторге от вашего таланта.

Через вкус этого рулета говорит сама любовь. Он станет прекрасным дополнением к домашнему чаепитию или перерыва на работе. 24 Канал предлагает обязательно воспроизвести этот десерт по рецепту, которым поделился известный шеф Эктор Хименес-Браво в своем инстаграме.

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Рецепт рулета "Красный бархат"

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
корж:
– 4 яйца;
– 85 граммов сахара;
– 80 граммов муки;
– 10 граммов какао-порошка;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
– красный краситель;
– 35 граммов растительного масла;
ягодный джем:
– 300 граммов клубники или малины;
– 50 граммов сахара;
– 30 граммов крахмала;
сливочный крем:
– 300 граммов сливочного крем-сыра;
– 150 граммов сливок;
– 60 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром до получения пышной пены.
  2. Добавьте просеянную муку, какао, разрыхлитель, краситель и масло. Перемешайте до однородной массы.
  3. Вылейте тесто на пергаментную бумагу и разровняйте его.
  4. Выпекайте в течение 7 – 9 минут при температуре 180 градусов.
  5. После выпекания подровняйте края лепешки, накройте его вторым листом пергамента и дайте остыть.
  6. Перебейте ягоды в пюре, варите с сахаром и крахмалом до загустения. Охладите массу.
  7. Взбейте все ингредиенты для крема до пышности.
  8. Возьмите охлажденный корж, смажьте его джемом, а затем кремом.
  9. Заверните корж в рулет, покройте тонким слоем крема и присыпьте крошками из обрезков.

Приятного аппетита!

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