Кукурузный крем-суп со сливочным сыром: нежный, густой и с копченым вкусом

Кукуруза в сезон отлично подходит не только для приготовления початков с солью или маслом. Она придает супам естественную сладость, нежный цвет и мягкую текстуру, особенно если сочетать ее с картофелем, морковью и сливочным сыром.

В этом крем-супе овощи сначала обжаривают на сливочном масле, а затем измельчают вместе с бульоном и кукурузой до однородной консистенции, рекомендует funny_bagel. Копченая курица делает вкус более насыщенным, поэтому блюдо получается сытным и хорошо подходит для домашнего обеда.

Как приготовить сливочный крем-суп с кукурузой?

Время : 50 – 60 минут

: 50 – 60 минут Порций: 4 – 5

Ингредиенты:

– 5 маленьких картофелин;

– 1 средняя морковь;

– 1 средняя луковица;

– 1 стебель лука-порея;

– 300 граммов кукурузы;

– 170–200 граммов сливочного сыра;

– 250 граммов копченой курицы;

– 2 литра бульона;

– несколько зубчиков чеснока;

– 50 граммов сливочного масла;

– зелень по вкусу.

Для бульона:

– 2 средних куриных голени;

– 1 средняя луковица;

– соль по вкусу;

– перец горошком по вкусу;

– 2 – 3 лавровых листа.

Как приготовить суп из кукурузы: смотрите видео

Приготовление: