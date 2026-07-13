Маринованные грибы: рецепт, который получится даже у новичков

Маринованные грибы не обязательно долго варить в большом количестве воды и отдельно готовить сложный рассол. Для быстрой закуски достаточно сложить все в кастрюлю, прогреть маринад со специями, а затем дать грибам пустить собственный сок.

В этом рецепте грибы тушатся прямо с маслом, уксусом, чесноком, лавровым листом и перцем. Простояв ночь в холодильнике, они становятся плотнее, хорошо пропитываются маринадом и отлично сочетаются с картофелем, мясом или праздничными закусками, отмечает "Кухня без секретов". Как приготовить быстрые маринованные грибы без варки в воде? Время: 25 минут + 12 часов в холодильнике

Порций: примерно 1,3 – 1,5 литра грибов Ингредиенты:

– 1 килограмм грибов;

– 150 миллилитров рафинированного масла;

– 1 головка чеснока;

– 6 лавровых листьев;

– 20 горошин черного перца;

– 2 чайные ложки соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 100 миллилитров яблочного уксуса или 70 миллилитров уксуса 9%. Приготовление: Грибы помойте и, при необходимости, нарежьте. Если шампиньоны или вешенки большие, разрежьте их пополам, а мелкие можно оставить целыми. В кастрюлю налейте рафинированное масло и поставьте на средний огонь, чтобы оно хорошо прогрелось. Чеснок нарежьте пластинками и добавьте в масло. Добавьте лавровый лист, черный перец горошком, соль и сахар. Влейте яблочный уксус или обычный уксус 9%. Прогрейте маринад, чтобы специи и чеснок отдали свой аромат, после чего добавьте подготовленные грибы. Накройте кастрюлю крышкой и тушите грибы на слабом огне 15 минут с момента закипания. Перемешивать их ложкой не нужно: каждые 5 минут аккуратно встряхивайте кастрюлю, чтобы нижние грибы оказались сверху, а верхние – внизу. Постепенно грибы пустят сок, и именно в этой жидкости вместе с маринадом они будут готовиться. Через 15 минут переложите горячие грибы вместе с маринадом в чистую стеклянную банку или другую подготовленную тару. Банку перед этим обдайте кипятком или прогрейте, чтобы она не треснула от горячего маринада. Из 1 килограмма грибов получается примерно 1,3 литра готовой закуски, поэтому удобно взять банку объемом 1,5 литра. Прижмите грибы так, чтобы они были покрыты маринадом, дайте полностью остыть и поставьте в холодильник не менее чем на 12 часов. После настаивания грибы приобретут более насыщенный вкус и будут готовы к подаче.