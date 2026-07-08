Маринованные огурцы останутся хрустящими до зимы: весь секрет в семенах горчицы

Добавление семян горчицы в маринад придает огурцам изысканный пикантный вкус. Кроме того, это помогает им оставаться невероятно хрустящими в течение всей зимы.

Маринование – это настоящее кулинарное искусство, в котором каждый дополнительный ингредиент может полностью изменить характер блюда. Если классические рецепты с укропом и чесноком вам немного надоели, попробуйте добавить в зимние заготовки секретный ингредиент, который придаст овощам особую пикантность и сохранит их хрустящими, пишет Shuba.

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Как приготовить огурцы на зиму?

Время: 40 минут

40 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 20 граммов соли;

– 4 листа смородины;

– 4 листа вишни;

– 2 лавровых листа;

– 8 горошин черного перца;

– 20 граммов корня хрена;

– 20 миллилитров уксуса;

– 50 граммов сахара;

– 30 граммов семян горчицы;

– 1,5 литра воды (для маринада).

Очень хрустяще и вкусно / Фото Unsplash

Приготовление: