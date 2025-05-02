Он будет в вашем холодильнике постоянно: йоркширский мясной паштет – наилучшый перекус

Этот паштет всегда насытит и подарит особые вкусовые впечатления. А еще он очень легкий в приготовлении!

Для приготовления этого паштета вам не нужно выделять отдельное время, вы легко сможете сделать его параллельно с другими блюдами. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала "Пательня". Читайте также О нем знают единицы: рецепт блинов, по которому они получаются едва ли не прозрачными Рецепт йоркширского паштета Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов говядины;

– 1 чайная ложка соли;

– специи по вкусу;

– 25 граммов растопленного сливочного масла;

– 6 столовых ложек воды. Приготовление: Нарежьте говядину на небольшие кусочки и выложите в стеклянную банку. Добавьте соль и немного воды. Герметично закройте сосуд крышкой и поставьте на водяную баню примерно на 2,5 часа. Во время приготовления периодически доливайте горячую воду, чтобы поддерживать уровень жидкости. После завершения тушения достаньте банку, добавьте в мясо любимые специи. Прокрутите готовое мясо через мясорубку до образования однородной массы. Полученный паштет плотно разложите в стерильные банки, сверху залейте тонким слоем растопленного сливочного масла – это поможет сохранить продукт и придаст нежности вкусу. Приятного аппетита! Вместо колбасы: нереально вкусный мясной рулет с сыром.