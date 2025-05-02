2 мая, 10:45
Он будет в вашем холодильнике постоянно: йоркширский мясной паштет – наилучшый перекус
Этот паштет всегда насытит и подарит особые вкусовые впечатления. А еще он очень легкий в приготовлении!
Для приготовления этого паштета вам не нужно выделять отдельное время, вы легко сможете сделать его параллельно с другими блюдами. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала "Пательня".
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Рецепт йоркширского паштета
- Время: 3 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов говядины;
– 1 чайная ложка соли;
– специи по вкусу;
– 25 граммов растопленного сливочного масла;
– 6 столовых ложек воды.
Приготовление:
- Нарежьте говядину на небольшие кусочки и выложите в стеклянную банку. Добавьте соль и немного воды.
- Герметично закройте сосуд крышкой и поставьте на водяную баню примерно на 2,5 часа. Во время приготовления периодически доливайте горячую воду, чтобы поддерживать уровень жидкости.
- После завершения тушения достаньте банку, добавьте в мясо любимые специи.
- Прокрутите готовое мясо через мясорубку до образования однородной массы.
- Полученный паштет плотно разложите в стерильные банки, сверху залейте тонким слоем растопленного сливочного масла – это поможет сохранить продукт и придаст нежности вкусу.
Приятного аппетита!
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