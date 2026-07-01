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1 июля, 15:30
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Эту пасту хочется есть ложкой: морковь, фета и йогурт в нежном креме

Лилия Имбировская-Сиваковская

Намазки удобно готовить, когда нужно быстро подать что-нибудь к хлебу, гренкам или овощам. Их можно приготовить заранее: после хранения в холодильнике вкус становится более выраженным, а текстура – более плотной.

В этом варианте основой служат творог, греческий йогурт и фета, а морковь придает легкую сладость и цвет. Чеснок, петрушка и лимонный сок делают пасту не пресной, поэтому она подходит и к завтраку, и к быстрому перекусу, отмечает lanas_diet.

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Как приготовить морковную пасту с фетой и йогуртом?

  • Время: 40 минут + охлаждение
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 150 граммов моркови; 
– 120 граммов творога; 
– 120 граммов греческого йогурта; 
– 120 граммов феты; 
– 3 зубчика чеснока; 
– 10 граммов петрушки; 
– 10 граммов лимонного сока; 
– 1 чайная ложка меда; 
– соль; 
– черный перец.

Эта паста покоряет всех: смотрите видео

Приготовление:

  1. Творог, греческий йогурт, фету и лимонный сок переложите в чашу блендера и взбейте до кремообразной консистенции.
  2. Морковь натрите на мелкой терке и, при необходимости, слегка отожмите от лишней жидкости.
  3. Добавьте в творожную основу измельченный чеснок, мелко нарезанную петрушку, мед, черный перец и соль. С солью лучше не торопиться: сначала перемешайте пасту и попробуйте, возможно, солености феты будет достаточно.
  4. Добавьте натертую морковь и хорошо перемешайте.
  5. Поставьте пасту в холодильник минимум на 30 минут, а еще лучше – на ночь.
  6. Подавайте с поджаренным хлебом, гренками или свежими овощами.

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