Эту пасту хочется есть ложкой: морковь, фета и йогурт в нежном креме

Намазки удобно готовить, когда нужно быстро подать что-нибудь к хлебу, гренкам или овощам. Их можно приготовить заранее: после хранения в холодильнике вкус становится более выраженным, а текстура – более плотной.

В этом варианте основой служат творог, греческий йогурт и фета, а морковь придает легкую сладость и цвет. Чеснок, петрушка и лимонный сок делают пасту не пресной, поэтому она подходит и к завтраку, и к быстрому перекусу, отмечает lanas_diet. Интересно: Суп, который не нужно варить: идеальный гаспачо для аномальной жары Как приготовить морковную пасту с фетой и йогуртом? Время : 40 минут + охлаждение

: 40 минут + охлаждение Порций: 4 Ингредиенты:

– 150 граммов моркови;

– 120 граммов творога;

– 120 граммов греческого йогурта;

– 120 граммов феты;

– 3 зубчика чеснока;

– 10 граммов петрушки;

– 10 граммов лимонного сока;

– 1 чайная ложка меда;

– соль;

– черный перец. Эта паста покоряет всех: смотрите видео Приготовление: Творог, греческий йогурт, фету и лимонный сок переложите в чашу блендера и взбейте до кремообразной консистенции. Морковь натрите на мелкой терке и, при необходимости, слегка отожмите от лишней жидкости. Добавьте в творожную основу измельченный чеснок, мелко нарезанную петрушку, мед, черный перец и соль. С солью лучше не торопиться: сначала перемешайте пасту и попробуйте, возможно, солености феты будет достаточно. Добавьте натертую морковь и хорошо перемешайте. Поставьте пасту в холодильник минимум на 30 минут, а еще лучше – на ночь. Подавайте с поджаренным хлебом, гренками или свежими овощами.