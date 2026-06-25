Один апельсин, один лимон – и 3 литра напитка: в жару это настоящее спасение, да ещё и за небольшие деньги

В жару домашние напитки исчезают из холодильника быстрее, чем кажется. Особенно когда хочется чего-нибудь холодного, цитрусового и не такого тяжелого на вкус, как густой сок из пакета.

Этот рецепт очень экономичен: из одного апельсина и одного лимона получается сразу несколько литров напитка. Фрукты нужно лишь подготовить заранее, а дальше всё делается без варки, отмечает Prosti rezeptu.

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Как приготовить напиток из апельсина и лимона?

Ингредиенты:

– 1 большой апельсин;

– 1 средний лимон;

– 3 литра холодной очищенной или кипяченой воды;

– 200 – 250 граммов сахара.

Как приготовить напиток из апельсина: смотрите видео

Приготовление: