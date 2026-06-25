25 июня, 16:10
Один апельсин, один лимон – и 3 литра напитка: в жару это настоящее спасение, да ещё и за небольшие деньги
В жару домашние напитки исчезают из холодильника быстрее, чем кажется. Особенно когда хочется чего-нибудь холодного, цитрусового и не такого тяжелого на вкус, как густой сок из пакета.
Этот рецепт очень экономичен: из одного апельсина и одного лимона получается сразу несколько литров напитка. Фрукты нужно лишь подготовить заранее, а дальше всё делается без варки, отмечает Prosti rezeptu.
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Как приготовить напиток из апельсина и лимона?
Ингредиенты:
– 1 большой апельсин;
– 1 средний лимон;
– 3 литра холодной очищенной или кипяченой воды;
– 200 – 250 граммов сахара.
Как приготовить напиток из апельсина: смотрите видео
Приготовление:
- Апельсин и лимон хорошо вымойте, по желанию ошпарьте кипятком, после чего положите в морозилку на ночь.
- Именно замораживание помогает убрать лишнюю горечь с цедры, а фрукты после этого лучше отдают вкус и цвет напитку.
- На следующий день достаньте апельсин и лимон из морозилки и оставьте на 10 – 15 минут, чтобы они немного оттаяли.
- Нарежьте фрукты кусочками вместе с кожурой, но обязательно удалите все косточки, так как они могут придать горечь.
- Измельчите цитрусовые через мясорубку или перебейте в блендере до кашеобразной массы. Переложите её в ёмкость, залейте 1 литром холодной воды и оставьте на 15 – 20 минут.
- После настаивания процедите напиток сначала через мелкое сито, а затем через 2 – 3 слоя марли. Мякоть хорошо отожмите.
- В полученный концентрированный сок влейте оставшуюся воду – ещё 2 литра, всыпьте 200 – 250 граммов сахара и перемешайте до полного растворения.
- Готовый цитрусовый напиток поставьте в холодильник и подавайте охлажденным.