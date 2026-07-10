Когда огурцов много, готовьте их по-корейски: зимой эта банка не застояется
Когда огурцов много, часть из них хочется заготовить не только классическим способом – в рассоле или квашеными. Салат по-корейски хорошо подходит для такой заготовки: огурцы остаются хрустящими, морковь придает цвет, а специи делают вкус более выразительным.
Огурцы сначала маринуются в собственном соке с уксусом, маслом, чесноком и кориандром, а уже потом раскладываются в банки. После стерилизации такая закуска хорошо хранится зимой и подходит к картофелю, мясу или просто в качестве салата к обеду, пишет Мartusya_678.
Как приготовить огурцы по-корейски на зиму?
- Время: 30 минут + 2–3 часа на маринование + стерилизация
- Порций: зависит от объема банок
Ингредиенты:
– 2 килограмма огурцов;
– 500 граммов моркови;
– 1 головка чеснока;
– 100 граммов сахара;
– 40 граммов соли;
– 100 миллилитров уксуса 9%;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;
– 0,5 чайной ложки красного молотого перца.
Эти огурцы такие вкусные / Коллаж 24 Канала
Приготовление:
- Огурцы хорошо вымойте и нарежьте брусочками или кружочками.
- Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски. Чеснок пропустите через пресс. Переложите огурцы, морковь и чеснок в большую миску или кастрюлю.
- Добавьте сахар, соль, уксус, растительное масло, молотый кориандр, черный и красный молотый перец.
- Хорошо перемешайте овощи со специями и оставьте на 2–3 часа, чтобы они промариновались и пустили сок. После этого разложите салат по чистым банкам вместе с соком, образовавшимся во время маринования.
- Поставьте банки на стерилизацию: банки объемом 500 миллилитров стерилизуйте 10–15 минут после закипания воды, банки объемом 1 литр – 20 минут.
- После стерилизации закатайте банки крышками, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.