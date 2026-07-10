Когда огурцов много, готовьте их по-корейски: зимой эта банка не застояется

Когда огурцов много, часть из них хочется заготовить не только классическим способом – в рассоле или квашеными. Салат по-корейски хорошо подходит для такой заготовки: огурцы остаются хрустящими, морковь придает цвет, а специи делают вкус более выразительным.

Огурцы сначала маринуются в собственном соке с уксусом, маслом, чесноком и кориандром, а уже потом раскладываются в банки. После стерилизации такая закуска хорошо хранится зимой и подходит к картофелю, мясу или просто в качестве салата к обеду, пишет Мartusya_678. Как приготовить огурцы по-корейски на зиму? Время: 30 минут + 2–3 часа на маринование + стерилизация

30 минут + 2–3 часа на маринование + стерилизация Порций: зависит от объема банок Ингредиенты:

– 2 килограмма огурцов;

– 500 граммов моркови;

– 1 головка чеснока;

– 100 граммов сахара;

– 40 граммов соли;

– 100 миллилитров уксуса 9%;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;

– 0,5 чайной ложки красного молотого перца. Эти огурцы такие вкусные / Коллаж 24 Канала Приготовление: Огурцы хорошо вымойте и нарежьте брусочками или кружочками. Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски. Чеснок пропустите через пресс. Переложите огурцы, морковь и чеснок в большую миску или кастрюлю. Добавьте сахар, соль, уксус, растительное масло, молотый кориандр, черный и красный молотый перец. Хорошо перемешайте овощи со специями и оставьте на 2–3 часа, чтобы они промариновались и пустили сок. После этого разложите салат по чистым банкам вместе с соком, образовавшимся во время маринования. Поставьте банки на стерилизацию: банки объемом 500 миллилитров стерилизуйте 10–15 минут после закипания воды, банки объемом 1 литр – 20 минут. После стерилизации закатайте банки крышками, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.