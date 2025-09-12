Ароматные грибочки один из лучших подарков сезона. Из них можно приготовить столько вкусностей!

Легкость и изысканность легко можно сочетаться в одном блюде, если в нем есть любимые грибочки. Это тот ингредиент, который способен превратить в шедевр что угодно. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом ютуб-канала "Карпатские шкварки".

Надо ли замачивать опята?

Опята – очень неприхотливые грибы, поэтому в длительном замачивании они не нуждаются, рассказывает портал Cookfood. Однако если ненадолго замочить их в воде с уксусом, то они не потеряют цвет во время приготовления, что придаст вашему блюду аппетитного вида.

Как вкусно приготовить опята?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма опят;

– 3 репчатые желтые луковицы;

– 500 миллилитров сметаны 30% (или сливок);

– 1 головка чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Грибы сначала замочите в кислой воде на несколько минут, после чего хорошо промойте. Чеснок очистите, а лук нарежьте мелкими кусочками. Вскипятите воду, посолите и опустите в нее подготовленные опята. Варите примерно 20 минут на среднем огне, периодически снимая пену. Сваренные грибы достаньте шумовкой. На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до золотистого оттенка, постоянно помешивая. Добавьте к нему опята и продолжайте жарить. Когда грибы начнут потрескивать, можно считать их готовыми. Посолите и поперчите блюдо, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и прогрейте еще несколько минут. Влейте сметану или сливки, хорошо перемешайте и тушите на медленном огне около 5 минут, не забывая помешивать.

Приятного аппетита!

Что подать с грибами?