Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты От тарелок придется оттягивать: как вкусно приготовить опята – блюдо, которое стало хитом
12 сентября, 21:18
2

От тарелок придется оттягивать: как вкусно приготовить опята – блюдо, которое стало хитом

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Опята являются популярным ингредиентом для приготовления ароматных блюд в осенний сезон.
  • Из этих грибов можно создать разнообразные вкусные блюда, которые стали хитом.

Ароматные грибочки один из лучших подарков сезона. Из них можно приготовить столько вкусностей!

Легкость и изысканность легко можно сочетаться в одном блюде, если в нем есть любимые грибочки. Это тот ингредиент, который способен превратить в шедевр что угодно. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом ютуб-канала "Карпатские шкварки".

Кстати Вкуснее пирога с мясом не существует: готовим невероятную крымскотатарскую бурму

Надо ли замачивать опята?


Опята – очень неприхотливые грибы, поэтому в длительном замачивании они не нуждаются, рассказывает портал Cookfood. Однако если ненадолго замочить их в воде с уксусом, то они не потеряют цвет во время приготовления, что придаст вашему блюду аппетитного вида.

Как вкусно приготовить опята?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 2 килограмма опят;
– 3 репчатые желтые луковицы;
– 500 миллилитров сметаны 30% (или сливок);
– 1 головка чеснока;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Грибы сначала замочите в кислой воде на несколько минут, после чего хорошо промойте. Чеснок очистите, а лук нарежьте мелкими кусочками.
  2. Вскипятите воду, посолите и опустите в нее подготовленные опята. Варите примерно 20 минут на среднем огне, периодически снимая пену.
  3. Сваренные грибы достаньте шумовкой.
  4. На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до золотистого оттенка, постоянно помешивая. Добавьте к нему опята и продолжайте жарить. Когда грибы начнут потрескивать, можно считать их готовыми.
  5. Посолите и поперчите блюдо, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и прогрейте еще несколько минут.
  6. Влейте сметану или сливки, хорошо перемешайте и тушите на медленном огне около 5 минут, не забывая помешивать.

Приятного аппетита!

Что подать с грибами?

  • Хорошим решением будет приготовить курочку по-французски.
  • Нежное мясо, овощи и сыр – это сочетание, которое обожают во всем мире.
  • Запеченная таким образом курочка идеально подойдет с грибами в сметане.