12 вересня, 21:18
Від тарілок доведеться відтягувати: як смачно приготувати опеньки – страва, яка стала хітом

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Опеньки є популярним інгредієнтом для приготування ароматних страв в осінній сезон.
  • З цих грибів можна створити різноманітні смачні страви, які стали хітом.

Ароматні грибочки – один з найкращих подарунків сезону. З них можна приготувати стільки смаколиків!

Легкість і вишуканість легко можна поєднуватися в одній страві, якщо в ній є улюблені грибочки. Це той інгредієнт, який здатен перетворити на шедевр будь-що. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом ютуб-каналу "Карпатські шкварки"

Чи треба замочувати опеньки? 


Опеньки – дуже невибагливі гриби, тому тривалого замочування вони не потребують, розповідає портал Cookfood. Однак якщо ненадовго замочити їх у воді з оцтом, то вони не втратять колір під час приготування, що додасть вашій страві апетитного вигляду. 

Як смачно приготувати опеньки? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 2 кілограми опеньків;
– 3 ріпчасті жовті цибулини;
– 500 мілілітрів сметани 30% (або вершків);
– 1 головка часнику;
– сіль та перець до смаку.

Приготування

  1. Гриби спочатку замочіть у кислій воді на кілька хвилин, після чого добре промийте. Часник очистьте, а цибулю наріжте дрібними шматочками.
  2. Закип’ятіть воду, посоліть і опустіть у неї підготовлені опеньки. Варіть приблизно 20 хвилин на середньому вогні, періодично знімаючи піну.
  3. Зварені гриби дістаньте шумівкою.
  4. На сковороді розігрійте олію й обсмажте цибулю до золотистого відтінку, постійно помішуючи. Додайте до неї опеньки та продовжуйте смажити. Коли гриби почнуть потріскувати, можна вважати їх готовими.
  5. Посоліть і поперчіть страву, додайте часник, пропущений через прес, і прогрійте ще кілька хвилин.
  6. Влийте сметану або вершки, добре перемішайте й тушкуйте на повільному вогні близько 5 хвилин, не забуваючи помішувати.

Смачного!

Що подати з грибами? 

  • Гарним рішенням буде приготувати курочку по-французьки.
  • Ніжне мʼясо, овочі та сир – це поєднання, яке обожнюють в усьому світі.
  • Запечена таким чином курочка ідеально смакуватиме з грибами у сметані. 