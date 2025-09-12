Від тарілок доведеться відтягувати: як смачно приготувати опеньки – страва, яка стала хітом
- Опеньки є популярним інгредієнтом для приготування ароматних страв в осінній сезон.
- З цих грибів можна створити різноманітні смачні страви, які стали хітом.
Ароматні грибочки – один з найкращих подарунків сезону. З них можна приготувати стільки смаколиків!
Легкість і вишуканість легко можна поєднуватися в одній страві, якщо в ній є улюблені грибочки. Це той інгредієнт, який здатен перетворити на шедевр будь-що. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом ютуб-каналу "Карпатські шкварки".
Чи треба замочувати опеньки?
Опеньки – дуже невибагливі гриби, тому тривалого замочування вони не потребують, розповідає портал Cookfood. Однак якщо ненадовго замочити їх у воді з оцтом, то вони не втратять колір під час приготування, що додасть вашій страві апетитного вигляду.
Як смачно приготувати опеньки?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми опеньків;
– 3 ріпчасті жовті цибулини;
– 500 мілілітрів сметани 30% (або вершків);
– 1 головка часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Гриби спочатку замочіть у кислій воді на кілька хвилин, після чого добре промийте. Часник очистьте, а цибулю наріжте дрібними шматочками.
- Закип’ятіть воду, посоліть і опустіть у неї підготовлені опеньки. Варіть приблизно 20 хвилин на середньому вогні, періодично знімаючи піну.
- Зварені гриби дістаньте шумівкою.
- На сковороді розігрійте олію й обсмажте цибулю до золотистого відтінку, постійно помішуючи. Додайте до неї опеньки та продовжуйте смажити. Коли гриби почнуть потріскувати, можна вважати їх готовими.
- Посоліть і поперчіть страву, додайте часник, пропущений через прес, і прогрійте ще кілька хвилин.
- Влийте сметану або вершки, добре перемішайте й тушкуйте на повільному вогні близько 5 хвилин, не забуваючи помішувати.
Смачного!
Що подати з грибами?
- Гарним рішенням буде приготувати курочку по-французьки.
- Ніжне мʼясо, овочі та сир – це поєднання, яке обожнюють в усьому світі.
- Запечена таким чином курочка ідеально смакуватиме з грибами у сметані.