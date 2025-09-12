Легкість і вишуканість легко можна поєднуватися в одній страві, якщо в ній є улюблені грибочки. Це той інгредієнт, який здатен перетворити на шедевр будь-що. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом ютуб-каналу "Карпатські шкварки".

Чи треба замочувати опеньки?

Опеньки – дуже невибагливі гриби, тому тривалого замочування вони не потребують, розповідає портал Cookfood. Однак якщо ненадовго замочити їх у воді з оцтом, то вони не втратять колір під час приготування, що додасть вашій страві апетитного вигляду.

Як смачно приготувати опеньки?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми опеньків;

– 3 ріпчасті жовті цибулини;

– 500 мілілітрів сметани 30% (або вершків);

– 1 головка часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Гриби спочатку замочіть у кислій воді на кілька хвилин, після чого добре промийте. Часник очистьте, а цибулю наріжте дрібними шматочками. Закип’ятіть воду, посоліть і опустіть у неї підготовлені опеньки. Варіть приблизно 20 хвилин на середньому вогні, періодично знімаючи піну. Зварені гриби дістаньте шумівкою. На сковороді розігрійте олію й обсмажте цибулю до золотистого відтінку, постійно помішуючи. Додайте до неї опеньки та продовжуйте смажити. Коли гриби почнуть потріскувати, можна вважати їх готовими. Посоліть і поперчіть страву, додайте часник, пропущений через прес, і прогрійте ще кілька хвилин. Влийте сметану або вершки, добре перемішайте й тушкуйте на повільному вогні близько 5 хвилин, не забуваючи помішувати.

Смачного!

Що подати з грибами?