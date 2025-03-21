Десерт, который поразит глубиной вкуса: рецепт карамельной панакоты с ореховой ноткой
Панакота –это настоящий символ итальянской гастрономической элегантности. Простой в приготовлении, но утонченный на вкус, этот десерт покорил гурманов во всем мире.
История этого десерта история началась в живописном Пьемонте еще в 1960-х годах, и с тех пор панакота не теряет своей популярности. В классическом рецепте используют минимум ингредиентов, а главная магия происходит в процессе застывания, информирует 24 Канал со ссылкой на papilot. А если добавить карамельный соус – вкус станет еще глубже и насыщеннее.
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Рецепт карамельной панакоты
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 90 граммов сахара;
– 250 миллилитров молока 3,2%;
– 250 миллилитров жирных сливок;
– семена одного стручка ванили;
– 3 столовые ложки желатина в порошке.
Для карамельного топинга:
– 120 граммов сахара;
– 70 граммов сливочного масла;
– 110 миллилитров жирных сливок;
– 1 чайная ложка морской соли.
Для карамелизированных орехов:
– горсть орехов пекан;
– 2 столовые ложки молока;
– 2 столовые ложки меда;
– щепотка корицы.
Приготовление:
- Залейте желатин холодной водой и оставьте на несколько минут, чтобы он набух.
- В небольшую кастрюлю влейте сливки и молоко, добавьте сахар, перемешайте и поставьте на медленный огонь.
- Через некоторое время добавьте желатин и семена ванили. Помешивайте, пока масса не растворится.
- Затем разлейте смесь в миски, оставьте охлаждаться, а после этого поставьте в холодильник на 8 – 9 часов до полного застывания.
- Приготовьте карамельный соус. В небольшую кастрюлю равномерно насыпьте сахар.
- Нагревайте его на медленном огне, пока он не растворится (на этом этапе не перемешивайте).
- Добавьте масло и соль, энергично перемешайте. Затем влейте сливки, еще раз перемешайте и снимите с огня.
- Оставьте соус охлаждаться.
- В кастрюлю положите мед, влейте молоко и добавьте корицу. Нагревайте, пока мед полностью растворится. Перемешайте и добавьте орехи.
- Обжаривайте их некоторое время, постоянно помешивая. Снимите кастрюлю с огня, когда медовая масса начнет кристаллизоваться. Оставьте остывать, затем измельчите на мелкие кусочки.
- Подавайте десерт с карамельным соусом, перед подачей посыпьте карамелизированными орехами.
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