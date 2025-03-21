Десерт, который поразит глубиной вкуса: рецепт карамельной панакоты с ореховой ноткой

Панакота –это настоящий символ итальянской гастрономической элегантности. Простой в приготовлении, но утонченный на вкус, этот десерт покорил гурманов во всем мире.

История этого десерта история началась в живописном Пьемонте еще в 1960-х годах, и с тех пор панакота не теряет своей популярности. В классическом рецепте используют минимум ингредиентов, а главная магия происходит в процессе застывания, информирует 24 Канал со ссылкой на papilot. А если добавить карамельный соус – вкус станет еще глубже и насыщеннее.

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Рецепт карамельной панакоты

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 90 граммов сахара;

– 250 миллилитров молока 3,2%;

– 250 миллилитров жирных сливок;

– семена одного стручка ванили;

– 3 столовые ложки желатина в порошке.

Для карамельного топинга:

– 120 граммов сахара;

– 70 граммов сливочного масла;

– 110 миллилитров жирных сливок;

– 1 чайная ложка морской соли.

Для карамелизированных орехов:

– горсть орехов пекан;

– 2 столовые ложки молока;

– 2 столовые ложки меда;

– щепотка корицы.

Приготовление:

Залейте желатин холодной водой и оставьте на несколько минут, чтобы он набух. В небольшую кастрюлю влейте сливки и молоко, добавьте сахар, перемешайте и поставьте на медленный огонь. Через некоторое время добавьте желатин и семена ванили. Помешивайте, пока масса не растворится. Затем разлейте смесь в миски, оставьте охлаждаться, а после этого поставьте в холодильник на 8 – 9 часов до полного застывания. Приготовьте карамельный соус. В небольшую кастрюлю равномерно насыпьте сахар. Нагревайте его на медленном огне, пока он не растворится (на этом этапе не перемешивайте). Добавьте масло и соль, энергично перемешайте. Затем влейте сливки, еще раз перемешайте и снимите с огня. Оставьте соус охлаждаться. В кастрюлю положите мед, влейте молоко и добавьте корицу. Нагревайте, пока мед полностью растворится. Перемешайте и добавьте орехи. Обжаривайте их некоторое время, постоянно помешивая. Снимите кастрюлю с огня, когда медовая масса начнет кристаллизоваться. Оставьте остывать, затем измельчите на мелкие кусочки. Подавайте десерт с карамельным соусом, перед подачей посыпьте карамелизированными орехами.

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