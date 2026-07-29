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29 июля, 20:45
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"Царская намазка" с тунцом: нежная, быстрая и из продуктов, которые часто уже есть дома

Лилия Имбировская-Сиваковская

Эта паста из яиц и тунца настолько проста, что ее можно приготовить буквально за несколько минут. Получается сытное и очень домашнее блюдо.

Основной ингредиент этой закуски – консервированный тунец, и это еще и очень удобно: промышленно консервированную рыбу можно безопасно хранить в кладовой до пяти лет, если банка не открыта. Именно поэтому такие пасты так хорошо подходят для домашней кухни: продукт уже готов к употреблению, а на приготовление уходит минимум времени, пишет Господинька.

Как приготовить пасту из тунца?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 4–5 штук вареных яиц; 
– 150 граммов консервированного тунца; 
– 1 столовая ложка сливочного сыра; 
– 1 столовая ложка майонеза; 
– 2 чайные ложки французской горчицы; 
– 40 граммов красного лука; 
– 80 граммов огурца (свежего или маринованного); 
– соль, черный молотый перец; 
– 1 пучок укропа.

Приготовление:

  1. Натрите вареные яйца на терке в глубокую миску.
  2. Добавьте консервированный тунец и разомните все вилкой до однородной массы.
  3. Добавьте сливочный сыр, майонез и французскую горчицу и еще раз хорошо перемешайте.
  4. Мелко нарежьте красный лук и добавьте его в пасту.
  5. Нарежьте огурец мелкими кусочками, добавьте соль, черный перец и измельченный укроп.
  6. Еще раз перемешайте все и намажьте готовую смесь на ломтики хлеба или батона.

В результате получается нежная, сочная и очень быстрая закуска, которую удобно подать как на ежедневный завтрак, так и к неожиданным гостям.

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