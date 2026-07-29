Головна база у цій закусці – консервований тунець, і це ще й дуже зручно: комерційно законсервовану рибу можна безпечно зберігати в коморі до п’яти років, якщо банка не відкрита. Саме тому такі намазки так добре працюють у домашній кухні: продукт уже готовий до використання, а на збірку йде мінімум часу, пише Господинька.
Як приготувати намазку з тунця?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 – 5 штук варених яєць;
– 150 грамів консервованого тунця;
– 1 столова ложка вершкового сиру;
– 1 столова ложка майонезу;
– 2 чайні ложки французької гірчиці;
– 40 грамів червоної цибулі;
– 80 грамів огірка (свіжого або маринованого);
– сіль, чорний мелений перець;
– 1 пучок кропу.
Приготування:
- Натріть варені яйця на тертці в глибоку миску.
- Додайте консервований тунець і розімніть усе виделкою до однорідної маси.
- Вмішайте вершковий сир, майонез і французьку гірчицю та ще раз добре перемішайте.
- Дрібно наріжте червону цибулю й додайте її до намазки.
- Наріжте огірок маленькими шматочками, всипте сіль, чорний перець і подрібнений кріп.
- Ще раз усе перемішайте та намастіть готову суміш на скибочки хліба або батона.
У підсумку виходить ніжна, соковита й дуже швидка закуска, яку зручно подати хоч на щоденний сніданок, хоч до несподіваних гостей.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google