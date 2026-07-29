Головна база у цій закусці – консервований тунець, і це ще й дуже зручно: комерційно законсервовану рибу можна безпечно зберігати в коморі до п’яти років, якщо банка не відкрита. Саме тому такі намазки так добре працюють у домашній кухні: продукт уже готовий до використання, а на збірку йде мінімум часу, пише Господинька.

Як приготувати намазку з тунця?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 – 5 штук варених яєць;

– 150 грамів консервованого тунця;

– 1 столова ложка вершкового сиру;

– 1 столова ложка майонезу;

– 2 чайні ложки французької гірчиці;

– 40 грамів червоної цибулі;

– 80 грамів огірка (свіжого або маринованого);

– сіль, чорний мелений перець;

– 1 пучок кропу.

Приготування:

Натріть варені яйця на тертці в глибоку миску. Додайте консервований тунець і розімніть усе виделкою до однорідної маси. Вмішайте вершковий сир, майонез і французьку гірчицю та ще раз добре перемішайте. Дрібно наріжте червону цибулю й додайте її до намазки. Наріжте огірок маленькими шматочками, всипте сіль, чорний перець і подрібнений кріп. Ще раз усе перемішайте та намастіть готову суміш на скибочки хліба або батона.

У підсумку виходить ніжна, соковита й дуже швидка закуска, яку зручно подати хоч на щоденний сніданок, хоч до несподіваних гостей.