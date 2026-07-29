Основной ингредиент этой закуски – консервированный тунец, и это еще и очень удобно: промышленно консервированную рыбу можно безопасно хранить в кладовой до пяти лет, если банка не открыта. Именно поэтому такие пасты так хорошо подходят для домашней кухни: продукт уже готов к употреблению, а на приготовление уходит минимум времени, пишет Господинька.

Как приготовить пасту из тунца?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4–5 штук вареных яиц;

– 150 граммов консервированного тунца;

– 1 столовая ложка сливочного сыра;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 2 чайные ложки французской горчицы;

– 40 граммов красного лука;

– 80 граммов огурца (свежего или маринованного);

– соль, черный молотый перец;

– 1 пучок укропа.

Приготовление:

Натрите вареные яйца на терке в глубокую миску. Добавьте консервированный тунец и разомните все вилкой до однородной массы. Добавьте сливочный сыр, майонез и французскую горчицу и еще раз хорошо перемешайте. Мелко нарежьте красный лук и добавьте его в пасту. Нарежьте огурец мелкими кусочками, добавьте соль, черный перец и измельченный укроп. Еще раз перемешайте все и намажьте готовую смесь на ломтики хлеба или батона.

В результате получается нежная, сочная и очень быстрая закуска, которую удобно подать как на ежедневный завтрак, так и к неожиданным гостям.