Основной ингредиент этой закуски – консервированный тунец, и это еще и очень удобно: промышленно консервированную рыбу можно безопасно хранить в кладовой до пяти лет, если банка не открыта. Именно поэтому такие пасты так хорошо подходят для домашней кухни: продукт уже готов к употреблению, а на приготовление уходит минимум времени, пишет Господинька.
Как приготовить пасту из тунца?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4–5 штук вареных яиц;
– 150 граммов консервированного тунца;
– 1 столовая ложка сливочного сыра;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 2 чайные ложки французской горчицы;
– 40 граммов красного лука;
– 80 граммов огурца (свежего или маринованного);
– соль, черный молотый перец;
– 1 пучок укропа.
Приготовление:
- Натрите вареные яйца на терке в глубокую миску.
- Добавьте консервированный тунец и разомните все вилкой до однородной массы.
- Добавьте сливочный сыр, майонез и французскую горчицу и еще раз хорошо перемешайте.
- Мелко нарежьте красный лук и добавьте его в пасту.
- Нарежьте огурец мелкими кусочками, добавьте соль, черный перец и измельченный укроп.
- Еще раз перемешайте все и намажьте готовую смесь на ломтики хлеба или батона.
В результате получается нежная, сочная и очень быстрая закуска, которую удобно подать как на ежедневный завтрак, так и к неожиданным гостям.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости