Тонкое тесто, шпинат и фета: этот греческий пирог съедят, пока он ещё тёплый

Пироги из тонкого теста всегда имеют одно несомненное преимущество – — они выглядят эффектно, а готовить их — одно удовольствие. Особенно когда под рукой есть готовое фило, которое после запекания становится лёгким, румяным и очень хрустящим.

Спанакопита – это традиционный греческий пирог со шпинатом, зеленью и сыром фета. Его готовят из тонких листов теста фило, которые смазывают сливочным или растительным маслом, а внутрь выкладывают сочную начинку. Именно поэтому пирог получается слоеным: сверху он хрустит, а внутри остаётся мягким и нежным, сообщает Агрус.

Интересно : С чем подать сыр в июне: собираем идеальную тарелку с рынка и огорода

Начинка в спанакопите состоит из простых продуктов. Шпинат сочетают с луком, зеленью, яйцами и слегка соленой фетой. Благодаря этому вкус не получается пресным, а пирог хорошо подходит и для обеда, и для перекуса, и для стола, когда хочется подать что-то небанальное.

Главное в этом рецепте – не бояться теста фило. Оно очень тонкое, но работать с ним проще, чем кажется: достаточно не пересушить листы и хорошо смазывать их маслом. После духовки именно фило даёт ту самую корочку, ради которой этот пирог хочется разламывать руками.

Спанакопиту можно подавать тёплой или уже остывшей. В любом варианте она хорошо держит форму, красиво нарезается на кусочки и не требует сложного гарнира.

Как приготовить спанакопиту?

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 упаковка теста фило;

– 500 – 600 граммов шпината;

– 1 репчатая луковица;

– 3 – 4 стебля зеленого лука;

– небольшой пучок укропа;

– небольшой пучок петрушки;

– 250 – 300 граммов сыра фета или филата;

– 2 яйца;

– соль;

– черный перец;

– 80 – 100 граммов сливочного масла;

– 1 – 2 столовые ложки растительного масла для жарки.

Как приготовить нежный пирог с тестом фило: смотрите видео

Приготовление: