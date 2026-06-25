Тонкое тесто, шпинат и фета: этот греческий пирог съедят, пока он ещё тёплый
Пироги из тонкого теста всегда имеют одно несомненное преимущество – — они выглядят эффектно, а готовить их — одно удовольствие. Особенно когда под рукой есть готовое фило, которое после запекания становится лёгким, румяным и очень хрустящим.
Спанакопита – это традиционный греческий пирог со шпинатом, зеленью и сыром фета. Его готовят из тонких листов теста фило, которые смазывают сливочным или растительным маслом, а внутрь выкладывают сочную начинку. Именно поэтому пирог получается слоеным: сверху он хрустит, а внутри остаётся мягким и нежным, сообщает Агрус.
Интересно : С чем подать сыр в июне: собираем идеальную тарелку с рынка и огорода
Начинка в спанакопите состоит из простых продуктов. Шпинат сочетают с луком, зеленью, яйцами и слегка соленой фетой. Благодаря этому вкус не получается пресным, а пирог хорошо подходит и для обеда, и для перекуса, и для стола, когда хочется подать что-то небанальное.
Главное в этом рецепте – не бояться теста фило. Оно очень тонкое, но работать с ним проще, чем кажется: достаточно не пересушить листы и хорошо смазывать их маслом. После духовки именно фило даёт ту самую корочку, ради которой этот пирог хочется разламывать руками.
Спанакопиту можно подавать тёплой или уже остывшей. В любом варианте она хорошо держит форму, красиво нарезается на кусочки и не требует сложного гарнира.
Как приготовить спанакопиту?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 упаковка теста фило;
– 500 – 600 граммов шпината;
– 1 репчатая луковица;
– 3 – 4 стебля зеленого лука;
– небольшой пучок укропа;
– небольшой пучок петрушки;
– 250 – 300 граммов сыра фета или филата;
– 2 яйца;
– соль;
– черный перец;
– 80 – 100 граммов сливочного масла;
– 1 – 2 столовые ложки растительного масла для жарки.
Как приготовить нежный пирог с тестом фило: смотрите видео
Приготовление:
- Тесто фило заранее разморозьте. Пока оно размораживается, подготовьте начинку. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками, зеленый лук также измельчите.
- Шпинат нарежьте не слишком мелко, ведь во время жарки он сильно уменьшится в объеме.
- На сковороде разогрейте немного масла, выложите репчатый лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте зеленый лук, перемешайте, после чего выложите шпинат.
- Если зелени много, перемешивайте её двумя лопатками — так удобнее. Жарьте шпинат 2 – 3 минуты, пока он не упадёт. Снимите сковороду с огня и дайте начинке немного остыть.
- Укроп и петрушку мелко нарежьте.
- В большой миске смешайте обжаренный шпинат с зеленью, добавьте сыр фета или филата, раскрошив его руками.
- Яйца слегка размешайте вилкой и влейте в начинку.
- Посолите совсем немного, так как сыр уже имеет солоноватый вкус, добавьте черный перец и хорошо перемешайте массу.
- Растопите сливочное масло. Смажьте форму для запекания маслом и начинайте выкладывать листы теста фило так, чтобы они закрывали дно, а края немного свисали.
- Каждый лист смазывайте растопленным маслом. Тесто фило очень тонкое и быстро пересыхает, поэтому во время работы накрывайте листы, которые ещё не используете.
- Когда первый слой теста будет сформирован, выложите половину начинки.
- Сверху положите ещё несколько листов фило, каждый раз смазывая их маслом.
- Далее выложите вторую половину начинки и накройте пирог несколькими слоями теста. Края загните к середине.
- Если форма меньше листов фило, тесто лучше слегка собрать складками, чтобы края не получились слишком толстыми. Верхние слои теста нарежьте на порции ещё до выпекания — после духовки пирог будет легче разделить.
- Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте примерно 50 – 60 минут, пока верх не станет золотистым и хрустящим.
- Если остались лишние листы теста, их можно использовать для небольших закусочных трубочек: выложите на фило начинку из ветчины, зеленого лука, помидора и сыра, смажьте маслом, заверните и запеките вместе с пирогом.