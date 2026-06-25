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25 июня, 22:30
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Тонкое тесто, шпинат и фета: этот греческий пирог съедят, пока он ещё тёплый

Лилия Имбировская-Сиваковская

Пироги из тонкого теста всегда имеют одно несомненное преимущество – — они выглядят эффектно, а готовить их — одно удовольствие. Особенно когда под рукой есть готовое фило, которое после запекания становится лёгким, румяным и очень хрустящим.

Спанакопита – это традиционный греческий пирог со шпинатом, зеленью и сыром фета. Его готовят из тонких листов теста фило, которые смазывают сливочным или растительным маслом, а внутрь выкладывают сочную начинку. Именно поэтому пирог получается слоеным: сверху он хрустит, а внутри остаётся мягким и нежным, сообщает Агрус.

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Начинка в спанакопите состоит из простых продуктов. Шпинат сочетают с луком, зеленью, яйцами и слегка соленой фетой. Благодаря этому вкус не получается пресным, а пирог хорошо подходит и для обеда, и для перекуса, и для стола, когда хочется подать что-то небанальное.

Главное в этом рецепте – не бояться теста фило. Оно очень тонкое, но работать с ним проще, чем кажется: достаточно не пересушить листы и хорошо смазывать их маслом. После духовки именно фило даёт ту самую корочку, ради которой этот пирог хочется разламывать руками.

Спанакопиту можно подавать тёплой или уже остывшей. В любом варианте она хорошо держит форму, красиво нарезается на кусочки и не требует сложного гарнира.

Как приготовить спанакопиту?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 упаковка теста фило; 
– 500 – 600 граммов шпината; 
– 1 репчатая луковица; 
– 3 – 4 стебля зеленого лука; 
– небольшой пучок укропа; 
– небольшой пучок петрушки; 
– 250 – 300 граммов сыра фета или филата; 
– 2 яйца; 
– соль; 
– черный перец; 
– 80 – 100 граммов сливочного масла; 
– 1 – 2 столовые ложки растительного масла для жарки.

Как приготовить нежный пирог с тестом фило: смотрите видео

Приготовление:

  1. Тесто фило заранее разморозьте. Пока оно размораживается, подготовьте начинку. Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками, зеленый лук также измельчите.
  2. Шпинат нарежьте не слишком мелко, ведь во время жарки он сильно уменьшится в объеме.
  3. На сковороде разогрейте немного масла, выложите репчатый лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте зеленый лук, перемешайте, после чего выложите шпинат.
  4. Если зелени много, перемешивайте её двумя лопатками — так удобнее. Жарьте шпинат 2 – 3 минуты, пока он не упадёт. Снимите сковороду с огня и дайте начинке немного остыть.
  5. Укроп и петрушку мелко нарежьте.
  6. В большой миске смешайте обжаренный шпинат с зеленью, добавьте сыр фета или филата, раскрошив его руками.
  7. Яйца слегка размешайте вилкой и влейте в начинку.
  8. Посолите совсем немного, так как сыр уже имеет солоноватый вкус, добавьте черный перец и хорошо перемешайте массу.
  9. Растопите сливочное масло. Смажьте форму для запекания маслом и начинайте выкладывать листы теста фило так, чтобы они закрывали дно, а края немного свисали.
  10. Каждый лист смазывайте растопленным маслом. Тесто фило очень тонкое и быстро пересыхает, поэтому во время работы накрывайте листы, которые ещё не используете.
  11. Когда первый слой теста будет сформирован, выложите половину начинки.
  12. Сверху положите ещё несколько листов фило, каждый раз смазывая их маслом.
  13. Далее выложите вторую половину начинки и накройте пирог несколькими слоями теста. Края загните к середине.
  14. Если форма меньше листов фило, тесто лучше слегка собрать складками, чтобы края не получились слишком толстыми. Верхние слои теста нарежьте на порции ещё до выпекания — после духовки пирог будет легче разделить.
  15. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте примерно 50 – 60 минут, пока верх не станет золотистым и хрустящим.
  16. Если остались лишние листы теста, их можно использовать для небольших закусочных трубочек: выложите на фило начинку из ветчины, зеленого лука, помидора и сыра, смажьте маслом, заверните и запеките вместе с пирогом.

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