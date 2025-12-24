Все одним коржом и в духовку: как приготовить пляцок "Баунти", когда нет времени

Этот пирог стоит приготовить тогда, когда хочется минимум мороки или совсем не хватает времени. Все готовится одним коржом и сразу запекается в духовке.

"Баунти" нет сложных слоев и лишних этапов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток viktoriachorna30. Это очень понравится гостям, потому что сочетает самое вкусное: шоколадную основу, кокосовый слой и нежный крем.

Интересно Пирог "Слезы ангела": как сделать нежное тесто и стабильную меренгу

Как приготовить шоколадно-кокосовый пирог?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

Для шоколадно-кокосового коржа:

– 4 желтка;

– 360 граммов пшеничной муки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 65 граммов сметаны;

– 80 граммов сахара;

– 15 граммов разрыхлителя;

– 50 граммов какао;

Кокосовый слой:

– 4 больших белка;

– 120 граммов сахара;

– 150 граммов кокосовой стружки.

Заварной крем на белом шоколаде:

– 2 яйца; – 300 граммов молока;

– 40 граммов крахмала;

– 180 граммов сахара;

– 100 граммов белого шоколада;

– 260 граммов сливочного масла;

Для глазури:

– 160 граммов молочного шоколада;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Готовим пирог, который обожают все: видео

Приготовление:

Желтки разотрите с сахаром, добавьте мягкое сливочное масло и сметану и хорошо перемешайте до однородности, после чего всыпьте муку, какао и разрыхлитель и замесите нежное песочное тесто. Готовую массу разделите на две части – одну уберите в морозильную камеру, другую раскатайте и равномерно выложите в форму размером 20 на 30 сантиметров. Белки взбейте с сахаром до плотной, гладкой и устойчивой пены, добавьте кокосовую стружку и осторожно перемешайте, после чего распределите кокосовый слой поверх шоколадной основы. Охлажденную часть теста натрите на крупной терке и равномерно рассыпьте по кокосовой массе, дальше выпекайте корж в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 30 – 35 минут до румяности. Для крема соедините яйца, сахар, крахмал и молоко, заварите до загустения, снимите с огня, добавьте белый шоколад и перемешайте до гладкой консистенции, после чего полностью охладите. Мягкое сливочное масло взбейте до пышного состояния и постепенно, по одной ложке, введите заварную основу, получая нежный однородный крем. Охлажденный корж щедро смажьте кремом, дайте ему хорошо пропитаться, а перед подачей полейте шоколадной глазурью и по желанию посыпьте кокосовой стружкой.

Как можно определить, настоящее ли масло?

Возьмите кусочек сливочного масла и опустите его в стакан с горячей водой, пишет Sutas. Если масло расплавится, сжимаясь одним куском, оно настоящее.

Так же сомнительным будет качество продукта, который во время плавания в воде разламывается на кусочки. Это сигнал, что перед вами подделка.

Что еще приготовить на праздник?