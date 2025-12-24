Укр Рус
24 декабря, 16:47
Все одним коржом и в духовку: как приготовить пляцок "Баунти", когда нет времени

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт пляцка "Баунти" включает шоколадно-кокосовый корж и заварной крем на белом шоколаде.
  • Проверить подлинность сливочного масла можно, опустив его в горячую воду: если масло расплавится, не распадаясь, оно настоящее.

Этот пирог стоит приготовить тогда, когда хочется минимум мороки или совсем не хватает времени. Все готовится одним коржом и сразу запекается в духовке.

"Баунти" нет сложных слоев и лишних этапов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток viktoriachorna30. Это очень понравится гостям, потому что сочетает самое вкусное: шоколадную основу, кокосовый слой и нежный крем.

Как приготовить шоколадно-кокосовый пирог?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
Для шоколадно-кокосового коржа: 
– 4 желтка; 
– 360 граммов пшеничной муки; 
– 200 граммов сливочного масла; 
– 65 граммов сметаны; 
– 80 граммов сахара; 
– 15 граммов разрыхлителя; 
– 50 граммов какао; 
Кокосовый слой: 
– 4 больших белка; 
– 120 граммов сахара; 
– 150 граммов кокосовой стружки.
Заварной крем на белом шоколаде: 
– 2 яйца; – 300 граммов молока; 
– 40 граммов крахмала; 
– 180 граммов сахара; 
– 100 граммов белого шоколада; 
– 260 граммов сливочного масла; 
Для глазури: 
– 160 граммов молочного шоколада; 
– 2 столовые ложки растительного масла.

Готовим пирог, который обожают все: видео

Приготовление:

  1. Желтки разотрите с сахаром, добавьте мягкое сливочное масло и сметану и хорошо перемешайте до однородности, после чего всыпьте муку, какао и разрыхлитель и замесите нежное песочное тесто.
  2. Готовую массу разделите на две части – одну уберите в морозильную камеру, другую раскатайте и равномерно выложите в форму размером 20 на 30 сантиметров.
  3. Белки взбейте с сахаром до плотной, гладкой и устойчивой пены, добавьте кокосовую стружку и осторожно перемешайте, после чего распределите кокосовый слой поверх шоколадной основы.
  4. Охлажденную часть теста натрите на крупной терке и равномерно рассыпьте по кокосовой массе, дальше выпекайте корж в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 30 – 35 минут до румяности.
  5. Для крема соедините яйца, сахар, крахмал и молоко, заварите до загустения, снимите с огня, добавьте белый шоколад и перемешайте до гладкой консистенции, после чего полностью охладите.
  6. Мягкое сливочное масло взбейте до пышного состояния и постепенно, по одной ложке, введите заварную основу, получая нежный однородный крем.
  7. Охлажденный корж щедро смажьте кремом, дайте ему хорошо пропитаться, а перед подачей полейте шоколадной глазурью и по желанию посыпьте кокосовой стружкой.

Как можно определить, настоящее ли масло?

Возьмите кусочек сливочного масла и опустите его в стакан с горячей водой, пишет Sutas. Если масло расплавится, сжимаясь одним куском, оно настоящее.

Так же сомнительным будет качество продукта, который во время плавания в воде разламывается на кусочки. Это сигнал, что перед вами подделка.

