Все одним коржом и в духовку: как приготовить пляцок "Баунти", когда нет времени
- Рецепт пляцка "Баунти" включает шоколадно-кокосовый корж и заварной крем на белом шоколаде.
- Проверить подлинность сливочного масла можно, опустив его в горячую воду: если масло расплавится, не распадаясь, оно настоящее.
Этот пирог стоит приготовить тогда, когда хочется минимум мороки или совсем не хватает времени. Все готовится одним коржом и сразу запекается в духовке.
"Баунти" нет сложных слоев и лишних этапов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток viktoriachorna30. Это очень понравится гостям, потому что сочетает самое вкусное: шоколадную основу, кокосовый слой и нежный крем.
Как приготовить шоколадно-кокосовый пирог?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
Для шоколадно-кокосового коржа:
– 4 желтка;
– 360 граммов пшеничной муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 65 граммов сметаны;
– 80 граммов сахара;
– 15 граммов разрыхлителя;
– 50 граммов какао;
Кокосовый слой:
– 4 больших белка;
– 120 граммов сахара;
– 150 граммов кокосовой стружки.
Заварной крем на белом шоколаде:
– 2 яйца; – 300 граммов молока;
– 40 граммов крахмала;
– 180 граммов сахара;
– 100 граммов белого шоколада;
– 260 граммов сливочного масла;
Для глазури:
– 160 граммов молочного шоколада;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Желтки разотрите с сахаром, добавьте мягкое сливочное масло и сметану и хорошо перемешайте до однородности, после чего всыпьте муку, какао и разрыхлитель и замесите нежное песочное тесто.
- Готовую массу разделите на две части – одну уберите в морозильную камеру, другую раскатайте и равномерно выложите в форму размером 20 на 30 сантиметров.
- Белки взбейте с сахаром до плотной, гладкой и устойчивой пены, добавьте кокосовую стружку и осторожно перемешайте, после чего распределите кокосовый слой поверх шоколадной основы.
- Охлажденную часть теста натрите на крупной терке и равномерно рассыпьте по кокосовой массе, дальше выпекайте корж в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 30 – 35 минут до румяности.
- Для крема соедините яйца, сахар, крахмал и молоко, заварите до загустения, снимите с огня, добавьте белый шоколад и перемешайте до гладкой консистенции, после чего полностью охладите.
- Мягкое сливочное масло взбейте до пышного состояния и постепенно, по одной ложке, введите заварную основу, получая нежный однородный крем.
- Охлажденный корж щедро смажьте кремом, дайте ему хорошо пропитаться, а перед подачей полейте шоколадной глазурью и по желанию посыпьте кокосовой стружкой.
Как можно определить, настоящее ли масло?
Возьмите кусочек сливочного масла и опустите его в стакан с горячей водой, пишет Sutas. Если масло расплавится, сжимаясь одним куском, оно настоящее.
Так же сомнительным будет качество продукта, который во время плавания в воде разламывается на кусочки. Это сигнал, что перед вами подделка.
