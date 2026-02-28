Нежнее птичьего молока вы не ели: рецепт суфле, которое хочется делать каждый день
- Десерт "Птичье молоко" готовится из сахарной пудры, ванильного сахара, сметаны, сливок, молока и желатина.
- Для придания цвета суфле можно использовать ягодное пюре или цедру лимона или лайма.
Легкие и вкусные десерты – это прекрасная возможность подарить себе немного праздника. Особенно, когда речь идет о вкусе, который знаком с детства.
Что может быть лучше нежного "Птичье молоко", которое так хорошо знакомо всем с детства. Этот десерт невероятно легкий в приготовлении и дарит особые эмоции, рассказывает TikTok nisenitnitsia.
Как приготовить десерт "Птичье молоко"?
- Время: 40 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
суфле:
– 200 граммов сахарной пудры;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 450 граммов сметаны;
– 500 миллилитров сливок;
– 250 миллилитров молока;
– 25 граммов желатина;
шоколадная глазурь:
– 1 столовая ложка какао;
– 2 столовые ложки сахара;
– 10 граммов желатина;
– 60 миллилитров молока.
Приготовление:
- Сначала соедините сметану с ванильным сахаром и сахарной пудрой, взбивая смесь, пока она не станет напоминать нежный крем.
- Продолжая работать миксером, тонкой струйкой вливайте сливки, пока масса не станет густой и пышной.
- Отдельно подготовьте желатин: залейте его молоком и прогрейте на небольшом огне до полного растворения кристаллов, пристально следя, чтобы жидкость не закипела.
- Когда желатиновая основа остынет, осторожно введите ее в сливочную массу, тщательно перемешайте, перелейте в стеклянную емкость и отправьте в холодильник для стабилизации.
- Для шоколадного покрытия смешайте в сотейнике какао-порошок, сахар и щепотку желатина.
- Добавьте воду и молоко, после чего нагревайте смесь, непрерывно помешивая, до появления первых признаков закипания.
- Снимите глазурь с плиты и дайте ей остыть до комнатной температуры.
- Осторожно распределите шоколадный слой поверх застывшего белого суфле и оставьте десерт в холоде минимум на два часа до полного завершения процесса.
Как добавить сладостям цвета?
Добавление ягодного пюре – например, из малины, голубики или смородины – позволит окрасить часть суфле в нежные пастельные или насыщенные яркие цвета, подсказывает портал Kuchnia.
Вы можете выложить массу слоями, создавая эффект омбре от темно-ягодного до чисто-белого, что сделает десерт невероятно привлекательным на срезе и придаст ему приятной фруктовой кислинки.
Если же вы предпочитаете цитрусовые нотки, мелко натертая лимонная или лаймовая цедра придаст крему легкий желтоватый или зеленоватый оттенок и свежий аромат.
