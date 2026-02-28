Нежнее птичьего молока вы не ели: рецепт суфле, которое хочется делать каждый день

Легкие и вкусные десерты – это прекрасная возможность подарить себе немного праздника. Особенно, когда речь идет о вкусе, который знаком с детства.

Что может быть лучше нежного "Птичье молоко", которое так хорошо знакомо всем с детства. Этот десерт невероятно легкий в приготовлении и дарит особые эмоции, рассказывает TikTok nisenitnitsia.

Как приготовить десерт "Птичье молоко"?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 8

Ингредиенты:

суфле:

– 200 граммов сахарной пудры;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 450 граммов сметаны;

– 500 миллилитров сливок;

– 250 миллилитров молока;

– 25 граммов желатина;

шоколадная глазурь:

– 1 столовая ложка какао;

– 2 столовые ложки сахара;

– 10 граммов желатина;

– 60 миллилитров молока.

Делаем нежный десерт, который все любят: видео

Приготовление:

Сначала соедините сметану с ванильным сахаром и сахарной пудрой, взбивая смесь, пока она не станет напоминать нежный крем. Продолжая работать миксером, тонкой струйкой вливайте сливки, пока масса не станет густой и пышной. Отдельно подготовьте желатин: залейте его молоком и прогрейте на небольшом огне до полного растворения кристаллов, пристально следя, чтобы жидкость не закипела. Когда желатиновая основа остынет, осторожно введите ее в сливочную массу, тщательно перемешайте, перелейте в стеклянную емкость и отправьте в холодильник для стабилизации. Для шоколадного покрытия смешайте в сотейнике какао-порошок, сахар и щепотку желатина. Добавьте воду и молоко, после чего нагревайте смесь, непрерывно помешивая, до появления первых признаков закипания. Снимите глазурь с плиты и дайте ей остыть до комнатной температуры. Осторожно распределите шоколадный слой поверх застывшего белого суфле и оставьте десерт в холоде минимум на два часа до полного завершения процесса.

Как добавить сладостям цвета?

Добавление ягодного пюре – например, из малины, голубики или смородины – позволит окрасить часть суфле в нежные пастельные или насыщенные яркие цвета, подсказывает портал Kuchnia.

Вы можете выложить массу слоями, создавая эффект омбре от темно-ягодного до чисто-белого, что сделает десерт невероятно привлекательным на срезе и придаст ему приятной фруктовой кислинки.

Если же вы предпочитаете цитрусовые нотки, мелко натертая лимонная или лаймовая цедра придаст крему легкий желтоватый или зеленоватый оттенок и свежий аромат.

