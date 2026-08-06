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6 августа, 08:14
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Яблочная шарлотка в мультиварке: простой десерт с румяной корочкой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Пышная яблочная шарлотка в мультиварке готовится из простых продуктов, а весь секрет – в взбитых яйцах, разрыхлителе и равномерном нагреве.

Почему у одних шарлотка поднимается пышно, а у других получается плотной и тяжелой? Секрет часто кроется не только в яйцах и муке, но и в способе выпечки – в этом рецепте он играет на пользу десерту, рассказывает SHUBA.

Как приготовить пышную шарлотку?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 5

Ингредиенты: 
– 4 яйца; 
– 1 стакан сахара; 
– 1 стакан муки; 
– 1 чайная ложка разрыхлителя; 
– 3 – 4 яблока; 
– сливочное масло для смазывания формы; 
– сахарная пудра для подачи.

Приготовление:

  1. Вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте их кусочками среднего размера. Кожуру можно оставить, если она тонкая.
  2. Просейте муку с разрыхлителем.
  3. В чистой сухой миске взбейте яйца с сахаром миксером до пышной светлой массы.
  4. Добавьте муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте тесто до однородности.
  5. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом, выложите яблоки ровным слоем и залейте их тестом.
  6. Включите режим "Выпечка" с температурой 160 градусов.
  7. Когда шарлотка будет готова, достаньте ее из чаши, перевернув на тарелку или подставку.
  8. Дайте десерту немного остыть и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

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