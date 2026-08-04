Легкий ужин за 10 минут: салат с айсбергом, огурцами и зернистым сыром

Хотите легкий ужин, который не размокает и не превращается в кашу? В этом салате весь секрет заключается в простом приеме с использованием зернистого сыра, который заменяет тяжелую заправку.

Невероятный вкус и нежная текстура этого салата никого не оставят равнодушным. Здесь главное – баланс: хрустящие овощи, немного зелени и зернистый сыр без лишнего майонеза, пишет Lrytas. Что понадобится для салата? Время приготовления: 10 минут

10 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– половина кочана салата айсберг;

– 2 свежих огурца;

– 3 – 4 редиски;

– укроп;

– зеленый лук;

– 1 упаковка зернистого сыра с жидкостью;

– щепотка соли и перца. Приготовление: Нарежьте салат, огурцы, редис, зеленый лук и укроп. Переложите все в миску. Добавьте зернистый творог вместе с жидкостью. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.