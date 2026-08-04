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4 августа, 18:07
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Легкий ужин за 10 минут: салат с айсбергом, огурцами и зернистым сыром

Лилия Имбировская-Сиваковская

Хотите легкий ужин, который не размокает и не превращается в кашу? В этом салате весь секрет заключается в простом приеме с использованием зернистого сыра, который заменяет тяжелую заправку.

Невероятный вкус и нежная текстура этого салата никого не оставят равнодушным. Здесь главное – баланс: хрустящие овощи, немного зелени и зернистый сыр без лишнего майонеза, пишет Lrytas.

Что понадобится для салата?

  • Время приготовления: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– половина кочана салата айсберг; 
– 2 свежих огурца; 
– 3 – 4 редиски; 
– укроп; 
– зеленый лук; 
– 1 упаковка зернистого сыра с жидкостью; 
– щепотка соли и перца.

Приготовление:

  1. Нарежьте салат, огурцы, редис, зеленый лук и укроп.
  2. Переложите все в миску.
  3. Добавьте зернистый творог вместе с жидкостью.
  4. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.