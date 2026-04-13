К гарниру даже не придется готовить мясо: как быстро подать грибочки в сметане

Когда времени мало, а сил нет, не обязательно сразу заказывать доставку. Буквально несколько минут – и на вашем столе уже стоит вкусное блюдо.

Шампиньоны в сметане – это отличный выход из ситуации, когда долго стоять у плиты нет ни сил, ни желания. Они легкие в приготовлении и идеально дополнят тот гарнир, который есть в вашем холодильнике, рассказывает Doradca Smaku.

Как быстро приготовить шампиньоны в сметане?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 2 – 3 столовые ложки масла;

– соль по вкусу;

– 3 – 4 столовые ложки сметаны;

– петрушка, укроп, зеленый лук.

Фото Pixabay

Приготовление:

Сначала необходимо хорошо вымыть и почистить грибы, после чего оставить их в холодной воде. Тем временем подготовьте лук: снимите шелуху и мелко ее нарежьте. Обжарьте лук на разогретом масле в глубокой сковороде, пока он не станет мягким и полупрозрачным. Далее добавьте к луку грибы, нашинкованные тонкими пластинками. Постоянно помешивая, жарьте смесь до полного исчезновения лишнего сока, чтобы грибы успели приобрести золотистый оттенок. На завершающем этапе влейте сметану, всыпьте нарезанную зелень и добавьте соль по вкусу. Все тщательно соедините и подержите на огне еще несколько минут до полной готовности.

Как выбрать шампиньоны?

Чтобы выбрать свежие шампиньоны, смотрите на их цвет и упругость. Шляпки должны быть чистыми, белыми или кремовыми), без темных пятен и липкого налета, советует Akademia Smaku.

На ощупь гриб должен быть твердым. Если он мягкий или дряблый – он уже несвежий. Также загляните под шляпку. Лучше всего, когда ножка плотно соединена с шапкой белой пленкой.

