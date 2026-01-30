"Спартак" действительно можно сделать на сковородке: попробуйте оригинальный рецепт торта

"Спартак" вполне заслуженно входит в перечень любимых тортов. Он легкий в приготовлении и дарит просто удивительный баланс вкусов.

Торт "Спартак" никогда не входил в перечень сложных десертов, однако никогда не будет лишним упростить себе жизнь. Рецепт из TikTok cook_julija_simonchuk позволит вам наслаждаться этим десертом куда чаще!

Как приготовить "Спартак" на сковороде?

Время : 1 час + пропитка

: 1 час + пропитка Порций: 8

Ингредиенты:

коржи:

– 380 граммов муки;

– 4 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 110 граммов масла;

– 80 граммов меда;

– 1,5 чайной ложки соды;

– 30 граммов какао;

крем:

– 600 миллилитров молока;

– 200 граммов сахара;

– 1 яйцо;

– 60 граммов крахмала;

– 100 граммов масла.

Готовим любимый "Спартак" на сковороде: видео

Приготовление:

Сначала крем. В кастрюле смешайте яйцо, сахар и крахмал, влейте молоко. Варите на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения. Добавьте масло, снимите с плиты и размешайте до однородности. Накройте пленкой "в контакт" и охладите. Теперь коржи. В кастрюле соедините сахар, яйца, мед и соду. Заваривайте на среднем огне, помешивая, до карамельного оттенка. Добавьте масло, остудите, всыпьте какао и муку, замесите тесто. Разделите на 10 частей, каждую тонко раскатайте и поджарьте на сухой сковороде с обеих сторон. Перемажьте коржи кремом. Смешайте сахар, какао и воду, доведите до кипения и варите 2 – 4 минуты, помешивая. Снимите с огня, добавьте масло и сразу залейте торт.

В чем секрет идеального крема для "Спартака"?

Заваривать основу лучше не на целых яйцах, а только на желтках. Это сделает текстуру крема шелковистой и уберет "яичный" привкус, который иногда дает белок, советует Haps.

А еще надо помнить о магии одинаковых температур. Это самый главный секрет, чтобы крем не расслоился. Когда вы взбиваете сливочное масло и добавляете к нему заварную кашу, они обязательно должны быть комнатной температуры.

Если каша будет хоть немного теплее масла, то оно растает и превратится в желтую лужу. А в противном случае масло покроется крупинками, которые "убьют" гладкую структуру крема.

