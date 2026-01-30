"Спартак" действительно можно сделать на сковородке: попробуйте оригинальный рецепт торта
- Торт "Спартак" можно приготовить на сковородке – это легко и быстро.
- Ингредиенты включают муку, яйца, сахар, масло, мед, соду, какао для коржей и молоко, сахар, яйцо, крахмал, масло для крема.
"Спартак" вполне заслуженно входит в перечень любимых тортов. Он легкий в приготовлении и дарит просто удивительный баланс вкусов.
Торт "Спартак" никогда не входил в перечень сложных десертов, однако никогда не будет лишним упростить себе жизнь. Рецепт из TikTok cook_julija_simonchuk позволит вам наслаждаться этим десертом куда чаще!
Как приготовить "Спартак" на сковороде?
- Время: 1 час + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
коржи:
– 380 граммов муки;
– 4 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 110 граммов масла;
– 80 граммов меда;
– 1,5 чайной ложки соды;
– 30 граммов какао;
крем:
– 600 миллилитров молока;
– 200 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 60 граммов крахмала;
– 100 граммов масла.
Готовим любимый "Спартак" на сковороде: видео
Приготовление:
- Сначала крем. В кастрюле смешайте яйцо, сахар и крахмал, влейте молоко. Варите на слабом огне, постоянно помешивая, до загустения.
- Добавьте масло, снимите с плиты и размешайте до однородности. Накройте пленкой "в контакт" и охладите.
- Теперь коржи. В кастрюле соедините сахар, яйца, мед и соду. Заваривайте на среднем огне, помешивая, до карамельного оттенка.
- Добавьте масло, остудите, всыпьте какао и муку, замесите тесто. Разделите на 10 частей, каждую тонко раскатайте и поджарьте на сухой сковороде с обеих сторон.
- Перемажьте коржи кремом.
- Смешайте сахар, какао и воду, доведите до кипения и варите 2 – 4 минуты, помешивая.
- Снимите с огня, добавьте масло и сразу залейте торт.
В чем секрет идеального крема для "Спартака"?
Заваривать основу лучше не на целых яйцах, а только на желтках. Это сделает текстуру крема шелковистой и уберет "яичный" привкус, который иногда дает белок, советует Haps.
А еще надо помнить о магии одинаковых температур. Это самый главный секрет, чтобы крем не расслоился. Когда вы взбиваете сливочное масло и добавляете к нему заварную кашу, они обязательно должны быть комнатной температуры.
Если каша будет хоть немного теплее масла, то оно растает и превратится в желтую лужу. А в противном случае масло покроется крупинками, которые "убьют" гладкую структуру крема.
