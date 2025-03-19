Пицца начинается с теста: чего нельзя добавлять и как правильно месить

Правильно сделанное тесто должно хорошо держать форму. Оно должно быть легким, эластичным и тонким.

Приготовить такое тесто несложно, если знать главные правила, информирует 24 Канал. Их не так много, но каждое из них важно.

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Главные секреты удачного теста

Чтобы тесто получилось нежным и не слишком плотным, нужно правильно подобрать ингредиенты. Главное – это качественная мука. Именно таких правил придерживается звездный шеф Гордон Рамзи. Он советует выбирать пшеничную муку высшего сорта, которая обеспечивает эластичность теста.

Не добавляйте в тесто молоко или сливочное масло. Из-за них пицца может получиться похожей на пирог. Вместо этого лучше использовать оливковое масло. Оно делает тесто хрустящим и ароматным.

Месить тесто стоит не менее 10 минут. Это нужно для того, чтобы в нем образовался глютен – именно он обеспечивает эластичность.

Чего делать не стоит

Избегайте чрезмерного количества дрожжей. Если добавить их слишком много, пицца получится слишком пышной и быстро засохнет после выпекания. Не используйте слишком горячую воду, иначе дрожжи могут не сработать. Оптимальная температура – комнатная или чуть теплее.

Рецепт идеального теста для пиццы

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов пшеничной муки высшего сорта;

– 300 миллилитров теплой воды;

– 7 граммов сухих дрожжей 7 граммов сухих дрожжей;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

Сначала смешайте муку с дрожжами и солью. Понемногу вливайте теплую воду, аккуратно перемешивая ложкой. Добавьте оливковое масло и начните месить руками. Месите тесто на столе около 10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Сформируйте из него круглый шар и смажьте его оливковым маслом. Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на час. Когда тесто увеличится вдвое, осторожно разделите его на две-три части. Руками растяните каждый кусок до нужного размера. Не используйте скалку, чтобы сохранить легкость теста. На готовую основу выложите любимую начинку и запекайте в горячей духовке 8 – 10 минут.

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