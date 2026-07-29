Дыня может стать вареньем на зиму: всю банку захочется есть ложкой

Варенье из дыни может получиться не просто сладким, а по-настоящему нежным и ароматным – особенно если добавить лимон. Именно такой рецепт предлагает первоисточник, где для приготовления зимнего десерта потребуются всего три основных ингредиента.

Варенье из дыни получается нежным, ароматным и с легкой лимонной ноткой. Для этой заготовки нужны всего три ингредиента, а сам рецепт не требует сложных кулинарных приемов. Что нужно для варенья из дыни? Время: 10 часов 15 минут

10 часов 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм дыни;

– 400 граммов сахара;

– 1 лимон.

Дыня в сиропе / Фото "Вкусные рецепты" Приготовление: Разрежьте дыню пополам, удалите семена и специальной ложкой или обычной чайной ложкой сформируйте из мякоти небольшие шарики. Переложите дыню в подходящую посуду, засыпьте сахаром и осторожно перемешайте. Оставьте на 3 – 5 часов, чтобы она пустила сок. Поставьте массу на огонь, доведите сироп до кипения и варите 5 – 10 минут. Затем снимите с плиты и оставьте в теплом месте еще на 5 часов. Добавьте сок и цедру одного лимона. Снова проварите 5 – 10 минут и оставьте еще на 5 часов. После этого еще раз доведите варенье до кипения, разлейте по стерилизованным банкам и закатайте крышками.