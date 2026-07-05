Так варили вишневое варенье еще наши бабушки: три коротких кипения – и сироп становится густым

Вишневое варенье по старинному рецепту не варят долго за один раз. Ему дают время пустить сок, несколько раз коротко кипятят и каждый раз полностью остужают – так ягоды лучше сохраняют форму, а сироп постепенно становится гуще.

Такий рецепт займає більше часу, ніж швидка "п’ятихвилинка", але більшість роботи тут робить пауза між варіннями. У результаті виходить варення з цілими вишнями й насиченим сиропом, яке добре пасує до млинців, сирників, пирогів або просто до чаю, Onyshkevychi. До теми Чорна смородина швидко минає: ось 3 варення, які варто зробити просто зараз Як приготувати густе вишневе варення за старим рецептом? Час : 2 дні

: 2 дні Порцій: залежить від кількості вишні Інгредієнти:

– 1 кілограм вишні без кісточок;

– 600 грамів цукру. Як приготувати смачне варення: дивіться відео Приготування: Вишню добре помийте, видаліть кісточки та перекладіть ягоди у велику миску або каструлю. Засипте цукром із розрахунку 600 грамів цукру на 1 кілограм підготовленої вишні. Накрийте посуд кришкою та залиште на ніч при кімнатній температурі, щоб ягоди пустили сік. Зранку ретельно перемішайте вишню з сиропом і поставте на середній вогонь. З моменту закипання варіть 5 хвилин, періодично обережно помішуючи дерев’яною або силіконовою лопаткою, щоб не пошкодити ягоди. Після цього зніміть варення з вогню та залиште до повного охолодження. Коли вишня повністю охолоне, знову поставте її на вогонь, доведіть до кипіння та проваріть 5 хвилин. Знову залиште до повного охолодження. Так само проваріть варення втретє – загалом має бути три короткі варіння по 5 хвилин. Після третього варіння накрийте вишню кришкою та залиште ще на одну ніч. Наступного дня поставте варення на вогонь, доведіть до кипіння й проваріть лише 1 хвилину. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки: спочатку викладайте вишні, а потім доливайте сироп, щоб у кожній банці було приблизно однаково ягід і рідини. Банки та кришки можна простерилізувати в духовці при 110 градусах протягом 5 хвилин. Щільно закрийте банки, переверніть догори дном, закутайте та залиште до повного охолодження.