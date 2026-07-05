Такий рецепт займає більше часу, ніж швидка "п’ятихвилинка", але більшість роботи тут робить пауза між варіннями. У результаті виходить варення з цілими вишнями й насиченим сиропом, яке добре пасує до млинців, сирників, пирогів або просто до чаю, Onyshkevychi.
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Як приготувати густе вишневе варення за старим рецептом?
- Час: 2 дні
- Порцій: залежить від кількості вишні
Інгредієнти:
– 1 кілограм вишні без кісточок;
– 600 грамів цукру.
Як приготувати смачне варення: дивіться відеоЕсли Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Приготування:
- Вишню добре помийте, видаліть кісточки та перекладіть ягоди у велику миску або каструлю.
- Засипте цукром із розрахунку 600 грамів цукру на 1 кілограм підготовленої вишні. Накрийте посуд кришкою та залиште на ніч при кімнатній температурі, щоб ягоди пустили сік.
- Зранку ретельно перемішайте вишню з сиропом і поставте на середній вогонь.
- З моменту закипання варіть 5 хвилин, періодично обережно помішуючи дерев’яною або силіконовою лопаткою, щоб не пошкодити ягоди.
- Після цього зніміть варення з вогню та залиште до повного охолодження. Коли вишня повністю охолоне, знову поставте її на вогонь, доведіть до кипіння та проваріть 5 хвилин. Знову залиште до повного охолодження. Так само проваріть варення втретє – загалом має бути три короткі варіння по 5 хвилин.
- Після третього варіння накрийте вишню кришкою та залиште ще на одну ніч. Наступного дня поставте варення на вогонь, доведіть до кипіння й проваріть лише 1 хвилину.
- Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки: спочатку викладайте вишні, а потім доливайте сироп, щоб у кожній банці було приблизно однаково ягід і рідини.
- Банки та кришки можна простерилізувати в духовці при 110 градусах протягом 5 хвилин.
- Щільно закрийте банки, переверніть догори дном, закутайте та залиште до повного охолодження.