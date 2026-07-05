Такий рецепт займає більше часу, ніж швидка "п’ятихвилинка", але більшість роботи тут робить пауза між варіннями. У результаті виходить варення з цілими вишнями й насиченим сиропом, яке добре пасує до млинців, сирників, пирогів або просто до чаю, Onyshkevychi.

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Як приготувати густе вишневе варення за старим рецептом?

Час : 2 дні

: 2 дні Порцій: залежить від кількості вишні

Інгредієнти:

– 1 кілограм вишні без кісточок;

– 600 грамів цукру.

Як приготувати смачне варення: дивіться відео

Приготування: