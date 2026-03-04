Нежнее десерта ваша половинка не пробовала: сохраняйте рецепт пломбирных профитролей
- Пломбирные профитроли – это невероятно нежный и вкусный десерт.
- По желанию можно придать крему любимых вкусовых оттенков.
Изысканный десерт – это очень особенное проявление внимания. Пломбирные профитроли отличный способ рассказать о своих чувствах через заботу.
Воздушные профитроли с нежным пломбирным кремом – это вкус самой любви. Если есть желание порадовать близкого человека, то с рецептом из TikTok yummy.lera это удастся на все 100%.
Интересно Чем смазать выпечку для идеального блеска: яйца уже вчерашний день
Как сделать профитроли с пломбирным кремом?
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
заварное тесто:
– 125 миллилитров воды;
– щепотка соли;
– 50 граммов сливочного масла;
– 100 граммов муки;
– 2 яйца;
крем:
– 1 яйцо;
– 75 – 100 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 250 миллилитров молока молока;
– 60 граммов сливочного масла;
– 200 мл сливок 33%.
Делаем очень нежный десерт, который точно удастся: видео
Приготовление:
- В сотейнике с толстым дном вскипятите воду с солью и сливочным маслом.
- Всыпьте муку в кипящую жидкость и интенсивно перемешивайте несколько минут, пока тесто не соберется в однородный шар.
- Переложите массу в миску, дайте ей немного остыть, а затем поочередно вбейте яйца, каждый раз тщательно вымешивая до гладкости.
- Отсадите небольшие шарики на противень с помощью кондитерского мешка.
- Выпекайте 30 минут при 180 градусах, не открывая духовку, чтобы выпечка не осела. Охлаждайте профитроли в духовке с приоткрытой дверцей.
- Для заварной основы крема смешайте яйцо с сахаром, ванилью, щепоткой соли и крахмалом.
- Влейте горячее молоко в яичную смесь, верните на огонь и варите до загустения, постоянно помешивая.
- Добавьте сливочное масло, накройте пленкой "в контакт" и оставьте в холодильнике на пару часов. Отдельно взбейте сливки до устойчивых пиков и осторожно соедините их с заварной массой.
- Наполните готовые пирожные кремом через небольшое отверстие в дне. Подавайте с шоколадным соусом или свежими ягодами.
Чем обогатить вкус крема?
Добавление какао-порошка или мелко натертой цедры апельсина способно придать вашим профитролям совершенно новое вкусовое измерение, рассказывает Torty.
Какао сделает крем насыщенным и бархатным, превращая десерт в настоящее шоколадное наслаждение, тогда как апельсиновая цедра придаст яркую цитрусовую свежесть, которая идеально балансирует сладость заварной основы и жирность сливок.
Что еще вкусного попробовать?
Попробуйте пожарить рыбу в новой оригинальной панировке.
А еще можно сделать гору котлет только из стакана гречки.