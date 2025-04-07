В качестве ежедневных продуктов надо быть уверенным: как проверить наличие соды в молоке

Недобросовестные производители придумывают немало лазеек, чтобы "улучшить" свою продукцию. Однако вы должны знать, как выявлять фальсификат, чтобы уберечь себя и родных от проблем.

Обычно соду подмешивают в молоко для того, чтобы продлить срок его хранения. И есть один очень простой способ, который гарантированно выявит фальсификат, рассказывает 24 Канал.

К теме Рис точно будет белым и растворимым: ложка какого ингредиента это гарантирует

Как обнаружить соду в молоке

Если вы сомневаетесь в качестве молока и хотите проверить производителя на добропорядочность, то по дороге домой забегите в аптеку. Там нужно приобрести лакмусовую бумажку – это не потребует значительных финансовых затрат.

В качестве молока надо быть уверенным / Фото Freepik

Когда придете домой, погрузите бумагу в стакан с молоком на несколько секунд. Если бумага станет синей, то производитель добавлял в молоко соду. Бумажка также может стать красной: это будет означать, что при производстве молока использовали кислоту.

Также вы можете проверить, подкрасили ли молоко мелом. Добавьте в молоко несколько ложек уксуса. Если появились пузырьки – в вашем молоке есть мел.

Как легко почистить яйца: секрет наших бабушек со стаканом.