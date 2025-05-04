Сметана или подделка: проверяем за секунду – фальсификаторы боятся этого метода
Сметана добавляет особых вкусовых акцентов многим любимым блюдам, поэтому стоит быть уверенным, что приобретенный продукт высокого качества. И сделать это можно за несколько секунд.
В соответствии с государственными стандартами, настоящую сметану изготавливают путем сквашивания сливок с помощью специальной молочнокислой закваски. 24 Канал расскажет, как выявить производителя, который решил схитрить и выбрать другой метод создания продукта.
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Как делают настоящую сметану
Процесс приготовления сметаны базируется на молочнокислом брожении: природная лактоза, содержащаяся в молоке, превращается в молочную кислоту под воздействием полезных бактерий. Во время этого процесса также образуются другие вещества, которые придают сметане характерный кисломолочный вкус.
Какой должна быть натуральная сметана
Состав качественной сметаны должен быть максимально простым: только молоко и бактериальная закваска. В ней не должно быть никаких посторонних добавок – ни растительных жиров, ни консервантов, стабилизаторов или загустителей. Ее текстура должна быть однородной и густой. Если продукт водянистый или слишком жидкий – это может быть признаком фальсификации.
Также обратите внимание на срок хранения: слишком длительный срок годности может свидетельствовать о наличии искусственных добавок.
Как проверить сметану
Чтобы убедиться в качестве продукта, проведите простой эксперимент: в стакан с горячей водой добавьте ложку сметаны и перемешайте. Настоящая сметана быстро растворится, а вода приобретет молочный цвет. Если сметана окажется подделкой, она останется в виде комков или не растворится совсем.