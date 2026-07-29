Этот запах нельзя игнорировать: как понять, что оливковое масло испортилось

Оливковое масло может потерять свежесть незаметно, но его запах часто выдает проблему раньше, чем любой срок годности, указанный на этикетке. Один короткий тест поможет понять, пора ли заменить бутылку.

Оливковое масло может потерять свежесть еще до истечения срока годности, и проще всего это определить не на глаз, а по запаху, пишет 24 Канал. Свежее оливковое масло обычно имеет легкий аромат с фруктовыми, травянистыми или слегка перечными нотками. Если же запах становится затхлым и напоминает старую коробку карандашей, это уже признак того, что такое масло лучше не употреблять.

Как понять, что масло испортилось?

Проверка занимает несколько секунд: откройте бутылку и сразу понюхайте содержимое. Именно аромат быстрее всего подскажет, свежее ли масло. Выраженный "картонный" или затхлый запах означает, что в масле уже началось окисление жиров. Такое масло не обязательно выбрасывать из соображений безопасности, но вкус у него будет хуже.

Что обратить внимание / Фото unsplash

Также важный признак – горечь, которой раньше не было. Капните немного масла на ложку и попробуйте отдельно от блюда. Если вкус резкий, неприятный, как у старого ореха или прогорклых семечек, для салата оно уже не годится. Посмотрите и на цвет. Если масло стало мутным, потемнело без причины или на дне появился осадок, которого раньше не было, лучше не использовать его в блюдах, где вкус масла хорошо ощущается.

Почему оливковое масло портится быстрее?

Оливковое масло чувствительно к свету, теплу и воздуху. Чем чаще открывают бутылку, тем больше кислорода попадает внутрь, а это постепенно изменяет запах и вкус. Именно поэтому масло, которое стоит возле плиты или на открытой полке, может потерять приятный аромат еще до истечения срока годности. После открытия бутылки процесс ускоряется. Сначала исчезают свежие травянистые и фруктовые нотки, затем вкус становится плоским, а со временем появляется тот самый затхлый или "картонный" запах.

В салате таке масло сразу ощущается, ведь его ни нагреванием, ни соусом не замаскировать. Лучше всего хранить оливковое масло в плотно закрытой темной бутылке или в шкафчике, куда не попадает солнце. Если бутылка большая, а масло вы используете редко, лучше перелить часть в меньшую чистую тару, чтобы внутри оставалось меньше воздуха.

Сколько хранится оливковое масло?

Особенно быстро портится масло, которое хранили возле плиты или на солнце. Тепло и свет изменяют его аромат гораздо быстрее, чем кажется. Из-за этого даже дорогое масло может потерять приятный вкус задолго до даты, указанной на этикетке. Для салатов и холодных закусок берите только то масло, которое пахнет чисто и приятно. Если аромат вызывает сомнения, лучше оставить его для технических кухонных нужд или не рисковать вкусом блюда. Чтобы масло дольше сохраняло нормальный вкус, закрывайте бутылку сразу после использования.

Храните ее в темном шкафчике, подальше от духовки, батареи и прямых солнечных лучей. Удобнее всего покупать небольшие бутылки, особенно если речь идет об оливковом, льняном, ореховом или другом ароматном масле. После вскрытия они постепенно теряют свежий запах, даже если хранятся в правильном месте.

Обратите внимание! При покупке лучше смотреть не только на срок годности, но и на дату сбора урожая. Это поможет выбрать более свежий продукт.

Ученые также объясняют: горький привкус в оливковом масле связан с окислением жиров, а его стойкость зависит от состава жирных кислот и природных антиоксидантов.