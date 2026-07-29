Оливковое масло может потерять свежесть еще до истечения срока годности, и проще всего это определить не на глаз, а по запаху, пишет 24 Канал. Свежее оливковое масло обычно имеет легкий аромат с фруктовыми, травянистыми или слегка перечными нотками. Если же запах становится затхлым и напоминает старую коробку карандашей, это уже признак того, что такое масло лучше не употреблять.

Как понять, что масло испортилось?

Проверка занимает несколько секунд: откройте бутылку и сразу понюхайте содержимое. Именно аромат быстрее всего подскажет, свежее ли масло. Выраженный "картонный" или затхлый запах означает, что в масле уже началось окисление жиров. Такое масло не обязательно выбрасывать из соображений безопасности, но вкус у него будет хуже.

Что обратить внимание / Фото unsplash

Также важный признак – горечь, которой раньше не было. Капните немного масла на ложку и попробуйте отдельно от блюда. Если вкус резкий, неприятный, как у старого ореха или прогорклых семечек, для салата оно уже не годится. Посмотрите и на цвет. Если масло стало мутным, потемнело без причины или на дне появился осадок, которого раньше не было, лучше не использовать его в блюдах, где вкус масла хорошо ощущается.

Почему оливковое масло портится быстрее?

Оливковое масло чувствительно к свету, теплу и воздуху. Чем чаще открывают бутылку, тем больше кислорода попадает внутрь, а это постепенно изменяет запах и вкус. Именно поэтому масло, которое стоит возле плиты или на открытой полке, может потерять приятный аромат еще до истечения срока годности. После открытия бутылки процесс ускоряется. Сначала исчезают свежие травянистые и фруктовые нотки, затем вкус становится плоским, а со временем появляется тот самый затхлый или "картонный" запах.

В салате таке масло сразу ощущается, ведь его ни нагреванием, ни соусом не замаскировать. Лучше всего хранить оливковое масло в плотно закрытой темной бутылке или в шкафчике, куда не попадает солнце. Если бутылка большая, а масло вы используете редко, лучше перелить часть в меньшую чистую тару, чтобы внутри оставалось меньше воздуха.

Сколько хранится оливковое масло?

Особенно быстро портится масло, которое хранили возле плиты или на солнце. Тепло и свет изменяют его аромат гораздо быстрее, чем кажется. Из-за этого даже дорогое масло может потерять приятный вкус задолго до даты, указанной на этикетке. Для салатов и холодных закусок берите только то масло, которое пахнет чисто и приятно. Если аромат вызывает сомнения, лучше оставить его для технических кухонных нужд или не рисковать вкусом блюда. Чтобы масло дольше сохраняло нормальный вкус, закрывайте бутылку сразу после использования.

Храните ее в темном шкафчике, подальше от духовки, батареи и прямых солнечных лучей. Удобнее всего покупать небольшие бутылки, особенно если речь идет об оливковом, льняном, ореховом или другом ароматном масле. После вскрытия они постепенно теряют свежий запах, даже если хранятся в правильном месте.

Обратите внимание! При покупке лучше смотреть не только на срок годности, но и на дату сбора урожая. Это поможет выбрать более свежий продукт.

Ученые также объясняют: горький привкус в оливковом масле связан с окислением жиров, а его стойкость зависит от состава жирных кислот и природных антиоксидантов.