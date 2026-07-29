Оливкова олія може втратити свіжість ще до завершення терміну придатності, і найпростіше це виявити не на око, а за запахом, пише 24 Канал. Свіжа оливкова олія зазвичай має легкий аромат із фруктовими, трав’янистими або трохи перцевими нотками. Якщо ж запах стає затхлим і нагадує стару коробку олівців, це вже ознака того, що таку олію краще не вживати.

Як зрозуміти, що олія зіпсувалася?

Перевірка займає кілька секунд: відкрийте пляшку й одразу понюхайте вміст. Саме аромат найшвидше підкаже, чи олія ще свіжа. Виразний "картонний" або затхлий запах означає, що в олії вже пішло окиснення жирів. Таку олію не обов’язково викидати з міркувань безпеки, але смак у неї буде гірший.

На що звернути увагу / Фото unsplash

Також важлива ознака – гіркота, якої раніше не було. Капніть трохи олії на ложку й спробуйте окремо від страви. Якщо смак різкий, неприємний, ніби старий горіх або прогіркле насіння, для салату вона вже не годиться. Подивіться і на колір. Якщо олія стала каламутною, потемніла без причини або на дні з’явився осад, якого раніше не було, краще не використовувати її в стравах, де смак олії добре відчувається.

Чому оливкова олія псується швидше?

Оливкова олія чутлива до світла, тепла й повітря. Що частіше пляшку відкривають, то більше кисню потрапляє всередину, а це поступово змінює запах і смак. Саме тому олія, яка стоїть біля плити або на відкритій полиці, може втратити приємний аромат ще до завершення терміну придатності. Після відкриття пляшки процес іде швидше. Спершу зникають свіжі трав’янисті й фруктові нотки, потім смак стає пласким, а згодом з’являється той самий затхлий або "картонний" запах.

У салаті така олія одразу відчувається, бо її нічим не маскує нагрівання чи соус. Найкраще тримати оливкову олію в щільно закритій темній пляшці або в шафці, куди не потрапляє сонце. Якщо пляшка велика, а використовуєте олію рідко, краще перелити частину в меншу чисту тару, щоб усередині залишалося менше повітря.

Скільки зберігається оливкова олія?

Особливо швидко псується олія, яку тримали біля плити або на сонці. Тепло й світло змінюють її аромат значно швидше, ніж здається. Через це навіть дорога олія може втратити приємний смак задовго до дати на етикетці. Для салатів і холодних закусок беріть тільки ту олію, яка пахне чисто й приємно. Якщо аромат викликає сумнів, краще залишити її для технічних кухонних потреб або не ризикувати смаком страви. Щоб олія довше залишалася нормальною на смак, закривайте пляшку одразу після використання.

Зберігайте її в темній шафці, подалі від духовки, батареї та прямого сонця. Найзручніше купувати невеликі пляшки, особливо якщо йдеться про оливкову, лляну, горіхову або іншу ароматну олію. Після відкриття вони поступово втрачають свіжий запах, навіть якщо стоять у правильному місці.

Зверніть увагу! Під час покупки краще дивитися не лише на термін придатності, а й на дату збору врожаю. Це допоможе вибрати свіжіший продукт.

Науковці також пояснюють: смак гіркоти в оливковій олії пов’язане з окисненням жирів, а її стійкість залежить від складу жирних кислот і природних антиоксидантів.