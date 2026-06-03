Почему яйцо всплывает в воде: не спешите считать его испорченным

Яйца есть в каждом холодильнике, но вокруг них до сих пор хватает мифов. Один из самых распространенных – если яйцо всплыло в воде, его нужно немедленно выбросить.

На самом деле это может быть несколько иное, как кажется на первый взгляд. Иногда яйцо, которое поднялось к поверхности, еще вполне пригодно для приготовления. Поэтому прежде чем делать выводы, стоит понять, что именно происходит внутри скорлупы во время хранения и почему вода может рассказать о возрасте яйца больше, чем кажется, информирует Whats cooking America.

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Почему яйцо всплывает в воде?

На самом деле яйцо начинает меняться еще с первого дня после снесения. Его скорлупа не является полностью герметичной – через тысячи микроскопических пор постепенно выходит влага и газы.

Из-за этого внутри увеличивается воздушный карман. Именно он со временем заставляет яйцо сначала подниматься одним концом вверх, а затем и вовсе всплывать на поверхность воды. Поэтому такой тест помогает оценить возраст яйца значительно лучше, чем его внешний вид.

В свежести яиц стоит быть уверенным / Фото Unsplash

Со временем через поры в скорлупе яйцо постепенно теряет влагу, а внутри увеличивается воздушная камера. Именно она влияет на то, как яйцо ведет себя в воде. Чем старше яйцо, тем больше воздуха накапливается под скорлупой и тем легче ему подняться вверх.

Поэтому свежее яйцо обычно лежит на дне горизонтально. То, что хранилось дольше, может стоять на дне вертикально или немного наклоняться. А яйцо с большой воздушной камерой нередко всплывает к поверхности.

В то же время это не всегда означает, что продукт испортился. Часто яйцо просто потеряло часть влаги во время хранения. Именно поэтому кулинары нередко используют для варки вкрутую не самые свежие яйца – они легче чистятся после приготовления.

Как правильно выбрать яйца в магазине?

Проверить яйцо в воде можно уже дома, но лучше обратить внимание на несколько деталей еще в магазине. Первым делом стоит посмотреть на дату сортировки или упаковки. Чем свежее яйцо, тем плотнее будет белок и тем лучше оно будет держать форму во время жарки или приготовления пашот.

Также необходимо осмотреть скорлупу. На ней не должно быть трещин, сколов или влажных пятен. Даже небольшое повреждение может сократить срок хранения продукта. Не менее важны условия хранения.

Если яйца стоят в прохладном месте и не подвергаются резким перепадам температуры, они дольше остаются свежими. А уже дома их лучше держать в холодильнике, где температура остается стабильной. Именно поэтому яйцо, которое немного поднимается в воде, не всегда является поводом выбрасывать продукт. Часто это лишь подсказка о его возрасте, а не о качестве.