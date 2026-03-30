Если слышен этот звук – его лучше не есть: как проверить, испорчено ли яйцо

Яйцо кажется одним из тех продуктов, которые могут лежать в долго. Хотя внешне все может выглядеть нормально, а внутри продукт уже потерял свежесть.

Хуже всего здесь то, что ошибиться легко, а яйца могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, информирует Все рецепты. Есть несколько способов проверить можно ли употреблять яйца, которые есть в вашем холодильнике.

К теме Если в банке есть жидкость – это уже сигнал: как понять, что икра некачественная

Как проверить, испорчено ли яйцо?

Первое на что стоит обратить внимание – это скорлупа. Если она треснутая, липкая, имеет странный налет или неприятный запах, такое яйцо лучше сразу выбросить. Даже если внешне повреждение кажется незначительным, внутрь уже могли попасть бактерии.

При покупке в магазине можно легонько встряхнуть яйцо возле уха. Если слышно отчетливое болтание, это означает, что внутри уже произошли изменения, и продукт не первой свежести.

Что стоит знать о яйцах

Когда яйцо уже разбито, нужно обратить внимание на запах. Это самый простой и точный ориентир. Свежее яйцо не имеет резкого запаха. Если сразу чувствуется неприятный, серный или просто подозрительный аромат, использовать его нельзя.

Посмотрите также на белок и желток. У нормального яйца белок не похож на воду, а желток остается более-менее упругим и держит форму. Если все растекается слишком быстро, выглядит мутно или неестественно, это уже плохой признак.

Сколько можно хранить яйца в холодильнике?

В холодильнике сырые яйца обычно хранятся достаточно долго – до нескольких недель, а часто и до месяца, если температура стабильная. Лучше всего держать их в холодной части холодильника, а не на дверце, где температура постоянно меняется из-за открывания, пишет Healthline.

Если яйцо уже треснуло, долго его оставлять не стоит. Такой продукт лучше использовать как можно быстрее. То же касается и уже разбитых яиц – их не хранят долго, потому что они быстро теряют свежесть. Вареные яйца имеют меньший срок хранения, чем сырые. В холодильнике их лучше держать недолго и не оставлять "про запас" надолго.

