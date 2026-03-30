Найгірше тут те, що помилитися легко, а яйця можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, інформує All recipes. Є кілька способів перевірити чи можна вживати яйця, які є у вашому холодильнику.

Як перевірити, чи зіпсоване яйце?

Перше на що варто звернути увагу – це шкарлупа. Якщо вона тріснута, липка, має дивний наліт або неприємний запах, таке яйце краще одразу викинути. Навіть якщо зовні пошкодження здається незначним, усередину вже могли потрапити бактерії.

При покупці у магазині можна легенько струсити яйце біля вуха. Якщо чути виразне бовтання, це означає, що всередині вже відбулися зміни, і продукт не першої свіжості.

Коли яйце вже розбите, потрібно звернути увагу на запах. Це найпростіший і найточніший орієнтир. Свіже яйце не має різкого запаху. Якщо відразу відчувається неприємний, сірчаний або просто підозрілий аромат, використовувати його не можна.

Подивіться також на білок і жовток. У нормального яйця білок не схожий на воду, а жовток залишається більш-менш пружним і тримає форму. Якщо все розтікається занадто швидко, виглядає мутно або неприродно, це вже погана ознака.

Скільки можна зберігати яйця у холодильнику?

У холодильнику сирі яйця зазвичай зберігаються досить довго – до кількох тижнів, а часто й до місяця, якщо температура стабільна. Найкраще тримати їх у холодній частині холодильника, а не на дверцятах, де температура постійно змінюється через відкривання, пише Healthline.

Якщо яйце вже тріснуло, довго його залишати не варто. Такий продукт краще використати якнайшвидше. Те саме стосується й уже розбитих яєць – їх не зберігають довго, бо вони швидко втрачають свіжість. Варені яйця мають менший термін зберігання, ніж сирі. У холодильнику їх краще тримати недовго й не залишати "про запас" надовго.

