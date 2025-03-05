Передайте детям вкусное воспоминание из собственного детства: рецепт воздушных оладий на кефире

В детстве запах оладий наполнял кухню. Дети всегда с нетерпением ожидают первой порции!

Они замечательные сами по себе, но еще лучше с любимыми добавками. Кто-то выбирает сметану, другие – сладкое варенье или просто сахарную пудру, сообщает 24 Канал со ссылкой на kwestia smaku.

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Рецепт оладьев на кефире

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 125 миллилитров молока;

– 2 столовые ложки сахара;

– 7 граммов (1 пакетик) сухих дрожжей быстрого приготовления;

– 1 столовая ложка ванильного сахара;

– 1 яйцо;

– 250 миллилитров кефира;

– 240 граммов пшеничной муки;

– 40 граммов крахмала;

– 1 яблоко (или 1 стакан черники);

– масло для жарки;

– сахарная пудра – по вкусу.

Приготовление:

Достаньте ингредиенты из холодильника и дайте им согреться до комнатной температуры. Подогрейте молоко – оно должно быть теплым, но не горячим. Добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на 10 минут, пока дрожжи не набухнут. Добавьте ванильный сахар, яйцо и кефир, перемешайте венчиком или миксером. Всыпьте пшеничное и крахмал, снова перемешайте до однородного теста. Перемешивайте еще примерно 2 минуты. Добавьте в тесто очищенные и нарезанные яблоки или чернику, перемешайте ложкой. Накройте тесто тканью и оставьте подходить минимум на 30 минут (можно дольше). Разогрейте масло в большой сковороде (примерно 1 сантиметр). Зачерпните тесто ложкой и выложите на сковороду. Жарьте на умеренном огне до золотистой корочки примерно 1,5 минуты, переверните и обжарьте с другой стороны. Выложите блины на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. На этом же масле обжарьте следующую порцию. После обжаривания посыпьте сахарной пудрой.

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