Те самые оладьи из школьной столовой: рецепт, наполняющий ностальгией

Настоящие дрожжевые оладьи, которые остаются пышными и пористыми даже после полного остывания – мечта каждого кулинара. И оказывается, что приготовить их такими действительно очень легко!

Никакой соды или разрыхлителя: секрет идеальной пышности заключается в особой густоте теста и проверенном временем двойном подъеме. Именно этот секрет делает оладьи такими, как когда-то в детстве. Как приготовить пышные оладьи? Время : 40 минут + рост теста

: 40 минут + рост теста Порций: 4 Ингредиенты:

– 250 миллилитров теплой воды или молока;

– 8 граммов прессованных дрожжей;

– 2 чайные ложки сахара;

– 250 граммов муки;

– половина чайной ложки соли;

– масло для жарки. Приготовление: В теплую воду (или молоко) добавьте прессованные дрожжи и сахар, хорошо перемешайте до полного растворения. Всыпьте просеянную муку и соль. Вымешивайте массу лопаткой несколько минут, чтобы развить клейковину – готовое тесто должно быть тягучим, держаться мягким комом и не стекать быстро. Накройте миску пленкой и оставьте в тепле на 40 минут. Только что объем увеличился более чем вдвое, обязательно обомните тесто лопаткой. Оставьте тесто для второго подъема еще на 30 минут, чтобы оно стало воздушным и насыщенным пузырьками воздуха. Разогрейте сковороду с маслом на средне-слабом огне. Выкладывайте оладьи смоченными в воде руками (выдавливая порции через кулак для идеальной круглой формы) или смазанной маслом ложкой. Сразу накройте сковороду крышкой и жарьте оладьи примерно по 2 – 2,5 минуты с каждой стороны до румяности. Переложите горячую выпечку на бумажное полотенце в один слой, чтобы она не осела под собственным весом. Подавайте со сметаной, медом или густым вареньем.