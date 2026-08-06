Пушистые оладьи на кефире без дрожжей: простой рецепт, как в детстве
Пушистые оладьи на кефире можно приготовить без дрожжей – и секрет здесь не в сложных хитростях, а в правильном сочетании кефира, соды и густого теста.
Почему одни оладьи растекаются по сковороде, а другие поднимаются почти как пончики? Все решает теплый кефир, правильная густота теста и короткая пауза после добавления соды.
Почему оладьи имеют пышность?
Кефир здесь работает не просто как жидкая основа. Его легкая кислинка помогает соде лучше реагировать в тесте, и именно это придает оладьям ту самую воздушную структуру.
Есть и еще один нюанс: кефир – продукт смешанной ферментации. Именно поэтому он ведет себя в тесте иначе, чем обычное молоко.
Еще одна интересная деталь: ферментация кефира может улучшать переносимость лактозы, поэтому блюда на его основе иногда легче усваиваются.
Как приготовить пышные оладьи?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 380 граммов муки;
– 1 чайная ложка соды;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Теплый кефир смешайте с яйцом, сахаром и солью.
- Постепенно добавьте муку и замесите густое тесто, которое медленно стекает с ложки.
- Добавьте соду, хорошо перемешайте и оставьте тесто на 5 – 10 минут. После этого тесто больше не перемешивайте.
- Ложкой выкладывайте порции теста на сковороду с хорошо разогретым маслом.
- Жарьте на умеренном огне до золотистой корочки, затем переверните, накройте крышкой и доведите до готовности.
- Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце и подавайте со сметаной, медом, вареньем или любимым джемом.
Именно короткий отдых теста после добавления соды делает оладьи такими высокими. За это время оно насыщается пузырьками, а во время жарки еще больше раскрывается.