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12 ноября, 16:20
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Кастрюля с кипятком – это прошлое: как приготовить пышные вареники на кефире на сковороде

Лилия Имбировская-Сиваковская

Пухлые вареники можно приготовить даже без яиц – и это не компромисс, а удачный кулинарный прием. В этом рецепте кефир, сода, картофель и обжаренный лук обеспечивают мягкое тесто и насыщенную начинку.

Домашние вареники часто получаются жесткими или рвутся во время варки в большой кастрюле из-за двух распространенных ошибок: добавления куриных яиц в тесто и бурного кипения воды. Вернуть блюду ту самую аутентичную пышность и невесомую мягкость помогает старинный украинский подход, в котором главную роль играют теплый кефир и пищевая сода.

В паре кисломолочная основа и сода мгновенно запускают реакцию, наполняя тесто мелкими пузырьками воздуха: оно легко раскатывается, послушно лепится без дополнительного подсыпания муки и совсем не забивается мукой. А приготовление на сковороде на влажной марлевой подушке под плотной крышкой заменяет громоздкую пароварку, позволяя вареникам увеличиться в объеме почти вдвое и остаться безупречно целыми.

Как приготовить пышные вареники?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
тесто на кефире: 
– 500 миллилитров теплого кефира; 
– 750 граммов пшеничной муки; 
– 1/2 чайной ложки пищевой соды; 
– 1/2 чайной ложки поваренной соли; 
начинка, зажарка и пар: 
– 600 граммов картофельного пюре с жареным луком; 
– 150 миллилитров холодной воды на 1 партию вареников; 
– 100 граммов луковой зажарки на масле или шкварках для подачи; 
– 20 граммов свежего зеленого лука по желанию.

Приготовление:

  1. Кефир слегка подогрейте до приятной теплой температуры около 36–38 градусов, добавьте соль и размешайте до растворения кристаллов.
  2. Пшеничную муку просейте в широкую миску, смешайте с пищевой содой и частями всыпайте в теплый кефир, замешивая мягкое, эластичное и очень податливое тесто, которое не липнет к рукам.
  3. Накройте шарик теста полотенцем и оставьте отдыхать на 10 минут, чтобы клейковина набухла.
  4. Тем временем смешайте горячее картофельное пюре с золотистым жареным луком, черным перцем и солью, после чего полностью остудите начинку.
  5. Отдохнувшее тесто разделите на порционные кусочки, раскатайте круглые лепешки толщиной примерно 3 – 4 миллиметра, выложите в центр по 1 чайной ложке картофельной начинки и тщательно защипните края.
  6. Широкую сковороду с высокими бортиками застелите чистой марлей, сложенной в 4 слоя, подверните ее свободные края внутрь, чтобы ткань не свисала над огнем, и налейте на дно 150–200 миллилитров холодной воды.
  7. Выложите сформированные вареники на влажную марлю в один слой с небольшими промежутками, так как во время приготовления они заметно увеличатся в объеме.
  8. Накройте сковороду крышкой и поставьте на средний огонь.
  9. Как только под крышкой появится густой пар, готовьте вареники ровно 6 – 7 минут, не открывая крышку и не переворачивая заготовки.
  10. Готовые пышные вареники переложите в глубокую миску, щедро полейте ароматной луковой зажаркой, посыпьте мелко нарезанным зеленым луком и повторите процесс для следующей партии, каждый раз подливая на дно сковороды свежую порцию воды.